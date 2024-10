Andrea Legarreta y Erik Rubín están separados desde hace más de un año, ya no son pareja tras más de 20 años de matrimonio, y aunque el cantante ya ni vive en la casa que compartía con su la conductora y sus hijas, la expareja aún no firma el divorcio, así que Erik no podría casarse con Mónica Noguera.

Esta versión de un romance entre Erik y Mónica resurgió por "culpa" del Coque Muñiz, el cantante hizo un comentario durante un programa en vivo que desató de nuevo el rumor de que Erik Rubín y Mónica Noguera siempre sí tienen un romance y éste habría escalado a una boda en puerta.

Algo completamente falso, según declaraciones de la ex de Erik, Andrea Legarreta, quien fue cuestionada sobre esta versión, la cual, dice, les causa risas a ella, a sus hijas y al propio Erik.

El "Coque" Muñiz se dijo sorprendido de que le estén atribuyendo este chisme, pues recuerda que él sólo le comentó a Noguera que había visto que Erik dijo (en tono de broma) que se casaría con ella, algo que un programa de espectáculos tergiversó y de ahí resurgió la versión de que entre Mónica Noguera y Erik hay romance y hasta boda.

Andrea Legarreta reacciona a un nuevo romance de Erik Rubín

La conductora de "Hoy“ subestimó las versiones que aseguran que su aún esposo Erik Rubín tiene una relación sentimental con la también conductora Mónica Noguera, con quien tienen amistad desde hace años, Legarreta reconoció que si fuera verdad Mónica sería un buen prospecto para Erik.

"No es así, la verdad creo que si Erik tuviera una nueva pareja o algo estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, una tipaza pero no, no es así, absoluto no; el Coque no sé si estaba bromeando", dijo.

Legarreta insistió en que todo se trató de un mal entendido, y aunque Coque lo dijo en vivo durante un programa de televisión, Andrea afirmó que chorearon a Coque.

"Ni Erik ni yo tenemos algo serio o estable, ni saliendo ni siquiera, a lo mejor él sí, quedamos en que si sucedía algo con alguien nos lo íbamos a compartir y yo creo que el Coque se los choreo o se chorearon al Coque y al final no hay nada ni cerca de eso".

Andrea Legarreta "le da el visto bueno" a Mónica Noguera

Aunque Andrea Legarreta aseguró que no hay relación sentimental entre su ex Erik Rubín y Mónica Noguera, admitió que si esto fuera real estaría "padre" pues Noguera tiene muchas cualidades.

"Si tuviera algo con ella estaría bien padre, Mónica es bien linda, creo que Mónica tiene una pareja, no lo sé la verdad, no me ando metiendo en la vida de los otros.... si fuera real sus hijas y yo lo sabríamos porque entre nosotros hay una relación de mucho cariño y de mucho respeto si fuera real estaría padre que Erik tuviera una chava como ella, ella es tipaza, chambeadora, es dulce, es amable; pero no es real", insistió.

La también actriz expresó que aunque el siguiente paso entre ella y Erik es el divorcio, éste aún no se ha firmado por falta de tiempo y circunstancias familiares, pero puntualizó que Rubín aún no está divorciado, es un hombre casado.

"Es más, ni siquiera se pueden casar porque nosotros no hemos firmado todavía el divorcio, todavía no, estamos en eso, pero nos llenamos de trabajo y de cosas y estamos en eso, pero para casarte primero tienes que divorciarte, ¿no?".

Mónica Noguera reaccionó a la versión del romance y supuesta boda en puerta con Erik, al igual que Andrea negó los rumores y agradeció las palabras de Legarreta, reafirmado que todo se trató de un broma del Coque.

Quien no se ha pronunciado al respecto es Erik Rubín, quien recientemente debutó en la puesta en escena "Jesucristo Superestrella" al mismo tiempo que su mamá estaba hospitalizada tras haberse sometido a una delicada operación; el cantante de 53 años se hizo presente en redes sociales compartiendo una selfie de su musculatura.





