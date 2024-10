Erik Rubín tuvo una exitosa actuación en el musical "Jesucristo Súper Estrella", mientras recibía aplausos del público y de sus tres fans: su ex Andrea Legarreta, y sus dos hijas Mía y Nina, su madre Myra Milanszenko se debatía entre la vida y la muerte en el hospital.

La mamá del cantante se sometió a una cirugía extremadamente delicada y peligrosa en la que le quitaron un pulmón y le retiraron un tumor que recientemente le detectaron, contó Andrea Legarreta, quien considera que su exsuegra "está fuerte y con un gran futuro".

La conductora de "Hoy" detalló que Myra se encuentra intubada, que perdió sangre pero la recuperó, y aunque los médicos esperaba que despertara en tres días, ya lo hizo, por lo que le retirarán el respirador en las próximas horas.

Legarreta compartió que Erik Rubín y su madre se despidieron previo a la cirugía, ella le externó sus mejores deseos, pues sabe que el show tiene que continuar.

"Le dijo antes de la cirugía, 'mijo, en cuanto empiece la cirugía tú te vas porque sé que tienes muchas cosas, de todos modos cuando yo salga voy a estar dormida y no voy a saber de nada', ella sabe lo que es el show, ella ha sido su compañía desde que estaba chiquitito y sabe lo que es el show", consideró.

Las tres fans infaltables de de Erik Rubín

Una muestra de profesionalismo y entereza es la que dio Erik Rubín con su aplaudida actuación como Judas en "Jesucristo Súper Estrella", donde su expareja Andrea Legarreta y sus dos hijas lo acompañaron, la conductora dijo lo mucho que lo admiran como familia y ella en particular como su gran fan.

Erik Rubín contó con el apoyo de su expareja Andrea Legarreta y sus dos hijas Mía y Nina en la presentación de "Jesucristo Súper Estrella". Instagram andrealegarreta

"Somos el club de fans del peloncito, orgullosísimas de él; me acuerdo que alguna vez le dije, 'mira peloncito, si alguna vez no estamos juntos yo voy a ser tu fan siempre', soy su fan, es un artista talentoso, comprometido, perseverante, es un chingón", expresó Andrea.

Andrea Legarreta enfatizó que su historia de amor con Erik Rubín se sigue escribiendo aunque ya no sean pareja, pues 24 años juntos no fueron cualquier cosa; por el momento, se sinceró, no se siente lista de comenzar una nueva historia de amor.

