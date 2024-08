Erik Rubin ya no vive con Andrea Legarreta

En febrero del año pasado la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín anunciaron que no estaban más juntos, después de 22 años de matrimonio y dos hijas, pero ambos seguían viviendo bajo el mismo techo. Ahora, a más de un año de esto, es ella quien ha confirmado que su exesposo tiene mucho que dejó de estar en la casa familiar.

"Él ya tiene mucho que no vive en casa, mucho, es lo lógico, son los pasos a seguir cuando se toma una decisión así, pero sin duda yo siempre le voy a desear lo mejor y él a mí, creo que los dos merecemos, si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor el uno para el otro", declaró Legarreta durante un encuentro con los medios.

La hija de Andrea Legarreta desató controversia por su decisión de abandonar la escuela. Foto: Instagram

La conductora explicó que aún así, Erik constantemente visita a sus hijas para comer o estar simplemente con ellas, lógicamente ella y su padre están presentes por lo que siguen teniendo una dinámica muy familiar.

"Nosotros somos familia y siempre vamos a ser familia, hay un amor importante. También, cuando viviste tantas cosas, hay una historia de tantos momentos, también difíciles, otros muy bellos, al final hay una unión para siempre de familia cuando hay hijas", expresó la conductora de Hoy.

Pese a la buena relación que llevan, Andrea descarta cualquier intento de retomar su relación de pareja con Erik, incluso no se dijo lista para darle una nueva oportunidad al amor y que prefiere enfocarse en otros aspectos de su vida.

"La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, a mis amigos, salgo más con ellos, trato de disfrutar más momentos con mi prima. No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco pero no es algo que hoy por hoy necesite".

Pero sincera como es, aceptó que sí le afectaría que Erik comenzara a tener una nueva historia con alguien más, porque hay un gran cariño hacia él.

"¿Me dolería verlo con otra persona? Probablemente sí, más que dolor también quizás esta preocupación de que esa persona a la que quieres tanto esté con alguien valioso, que lo valore, que lo ame bien, que los dos se respeten, se hagan felices, pero ese ya no es mi asunto", finalizó Legarreta.

Andrea Legarreta y Erik Rubín aparecieron juntos, como pareja, a pesar de ya estar separados. Archivo Clasos.