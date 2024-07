Andrea Legarreta publica conmovedor mensaje por el aniversario luctuoso de su madre

Andrea Legarreta compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales con motivo del primer aniversario luctuoso de su madre, Isabel Martínez.

La conductora calificó este día como uno de los días más agridulces de su vida, pues aunque la tristeza de haber perdido a uno de sus amores más grande la invade; no puede evitar sentirse feliz cuando recuerda que también se cumple un año más de la historia de amor más bella que ha conocido: la del matrimonio de sus padres.

En el extenso texto, el cual acompañó con varias fotografías de su familia, Legarreta explicó que no ha sido nada fácil continuar sin su presencia, pero el amor que siente por su mamá la ha ayudado a salir adelante: "Seguir nuestras vidas a pesar del dolor de tu ausencia física, ha sido todo un reto… pero el amor es más fuerte que el dolor, y hemos podido seguir adelante con agradecimiento y dulzura", escribió.





Andrea Legarreta y su mamá. Foto: Instagram.





Lee también Andrea Legarreta sale en defensa de su hija, Nina, tras dar a conocer que abandonó la prepa

Y es que, aunque ya no puede verla, en su mensaje, Andrea asegura que la sigue sintiendo cerca en cada uno de sus pasos: "hay amores que jamás se van y el amor de madre es eterno. Tengo la certeza de que vives en mi, me ayudas y proteges; y me das esa fortaleza que me hace sentir que puedo con todo, Estoy segura que estás orgullosa de nosotros", agregó.









La presentadora de "Hoy" terminó su mensaje con la promesa de que algún día, en algún otro plano, volverán estar juntas; pero, mientras eso sucede luchará día a día por su felicidad, una de las enseñanzas que ella le dejó: "pienso en tu carita y tu sonrisa y lo único que pienso es en lo agradecida que estoy por ti. Te mando besos al cielo amorcito, de esos como los que nos dabas. Te amo infinito mi Chabelita", finalizó.

La publicación de Andrea Legarreta recibió miles de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes expresaron su solidaridad y comprensión.

Lee también Andrea Legarreta y Erik Rubín, juntos de nuevo por su hija Mía