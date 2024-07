Andrea Legarreta recibe amorosos mensajes cumpleañeros de su ex Erik Rubín y de sus hijas

Andrea Legarreta cumple 53 años y las felicitaciones le están llegando al por mayor, primero en el programa matutino "Hoy" , el cual conduce desde hace más de dos décadas, además, su familia, integrada por Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina.

Legarreta ha vivido tiempos difíciles, primero por la muerte de su madre y después por el trágico fallecimiento de su sobrino de 14 años Mateo, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en su motocicleta.

Valentina, la madre de Mateo y prima de Legarreta, le escribió un amoroso mensaje:

"Hoy es el cumpleaños de una de mis personas más importantes en este universo. De esa hermana que me dio la vida y que sin duda me dio a la mejor. El mejor ser humano que conozco, la que sin dudarlo me ha acompañado a lo largo de mi vida en los momentos más duros….y en los mejores, ella siempre ha estado ahí", se lee.

Andrea Legarreta y su prima Valentina Martínez. Foto: Instagram

Andrea Legarreta recibe felicitaciones de su familia

Erik Rubín, expareja de Andrea Legarreta no dejó pasar desapercibido el cumpleaños de la madre de sus hijas, y a través de una historia en su Instagram publicó una foto con ella en la que se lee: "Muchas felicidades Mami Andrea Legarreta, que sea un año memorable", mensaje acompañado con emoticones de besos.

Erik Rubín y su felicitación para Andrea Legarreta , la madre de sus hijas.

Mía, su hija mayor, le dedicó unas emotivas palabras en las que elogia sus virtudes.

"Hoy celebro tu vida reina mía. Agradezco poder compartir mi vida a tu lado, que tengo a una mamá excepcional que siempre caminará conmigo por el camino de la vida. Eres la mujer más increíble que he conocido: como mamá, como hija, como hermana, como esposa, como amiga, como compañera de trabajo…Eres luz mamita. Hoy celebro estos 53 años con alegría, y con el deseo de tenerte mil años más. TE AMO", se lee.

Mía felicita a su madre Andrea Legarreta por su cumpleaños.





