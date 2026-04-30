“Yo no conozco en cabalidad el testamento”, reconoció Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), cuando se le cuestionó por el testamento de Natasha Gelman, a propósito de la controversia en torno a una de las colecciones de arte moderno mexicano más relevantes.

La declaración la dio la funcionaria luego de que esta casa editorial diera a conocer que, tras revisar el documento, Robert Littman, albacea y legatario de la Colección Gelman incumplió con la condición que le impuso la coleccionista de no dividir el acervo, cosa que ocurrió con la venta de obras de arte a la familia Zambrano en 2023.

“A nosotros no nos han permitido ver el testamento porque obviamente es de carácter privado. Yo no puedo asentar absolutamente nada, salvo lo que el dueño anterior presentó, que eran las pruebas suficientes y necesarias para determinar que era el legítimo propietario de la colección y por lo tanto tenía derecho a solicitar al INBAL permisos de exportación temporal”.

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Ante el incumplimiento de Littman, se consultó a un grupo de notarios y abogados qué podría ocurrir y, aunque señalan que no hay una única solución posible pues depende de la interpretación de un juez, indican que si la división de la colección ocurrió en 2023, podría iniciarse un proceso legal para revocar a Littman como legatario, proceso que algunos, como dijo de la Paz, sólo podrían realizar los legatarios involucrados en el testamento. Sin embargo, otros consideran que al tratarse de obras con declaratoria de Monumento Artístico, se vuelve de interés nacional y el Estado podría interferir. Por esa misma razón, se ha señalado como poco ética la colaboración de las autoridades con Littman.

Al respecto, de la Paz declaró:

“Lo reitero una vez más: no sé qué expertos pueden hablar de la interferencia del Estado en un testamento de carácter privado. Eso no le toca al Estado mexicano, no le tocó y no le toca. En ese sentido, creo que las autoridades de México estamos cumpliendo a cabalidad lo que tenemos que cumplir hoy, frente al escenario en el que nos encontramos hoy: una colección que esté seguida puntualmente a dónde va, dónde se presenta, que sus obras monumento artístico estén cabalmente registradas, que solamente puede salir de manera temporal, como rigen las leyes actuales de México y las atribuciones que tenemos”.

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Alejandra de la Paz, quien asistió anoche al Museo de Arte Moderno para entregar la medalla Bellas Artes a la escultora Gerda Gruber, insistió en que ha habido mucha comunicación por parte del INBAL sobre el tema de los Gelman.

“Ya hemos dicho en incontables momentos y situaciones que los testamentos son de carácter privado, que quienes pueden impugnar son los que tienen en la masa hereditaria, no los puede impugnar cualquier gente, sea el Estado o alguna otra entidad. Por otro lado, la ley marca tiempos específicos de impugnación de un testamento, incluso para aquellos que puedan estar involucrados, que son, si no mal recuerdo, 10 años. Entonces creo que en este momento esta es una discusión que nosotros como institución no podemos abrir porque no somos parte de eso”

La directora del INBAL señaló que el trabajo de la dependencia ha sido “claro” y “contundente” al tener la colección en exhibición en el Museo de Arte Moderno y que el acervo podrá viajar en los tiempos que marca la ley. “Se ha dicho en innumerables ocasiones que la colección regresará en el 2028”.

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De la Paz también dijo que el INBAL aún desconoce las itinerancias que realizará la colección Gelman en el extranjero, “pero pase lo que pase, cada dos años, tendrá que regresar la colección a México”. La funcionaria también reafirmó que el Instituto está a cargo del cuidado y conservación de las obras con declaratoria de monumento artístico. “Eso es lo que nos toca, esas son las atribuciones que tenemos por ley y por lo tanto las estamos cumpliendo a cabalidad, transparente y evidentemente”.

Finalmente, señaló que más de 184 mil visitantes han asistido a ver la exposición “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, en el Museo de Arte Moderno, que estará abierta hasta el 15 de julio.

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