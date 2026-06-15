Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró el lunes el vicepresidente estadounidense JD Vance.

La cancillería iraní, por su parte, anunció poco antes que tenía la intención de cobrar "tasas" por servicios marítimos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance en el canal CNBC.

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