Mundo | 12-06-26 | 20:42 | Actualizada | 12-06-26 | 20:42 |

Las fuerzas estadounidenses han "derribado" varios drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el , informó el ejército el viernes por la noche.

" lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", publicó en X el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones en la región.

insistió en que el estrecho "permanece abierto al tránsito".

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gs

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