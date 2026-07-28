"El heladero", el más reciente filme de Eli Roth; la proyección de películas en VHS para recuperar ese formato, así como una función especial del clásico "Terror y encajes negros", formarán parte de festival de cine Macabro que festejará su 25 aniversario en agosto.

Más de 100 producciones procedentes de una veintena de países, incluido México, integrarán el certamen que iniciará el 12 de agosto en el Teatro de la Ciudad y ocupará diversas sedes capitalinas como la Cineteca Nacional, La Casa de Cine, el Panteón San Fernando y el Cinematógrafo El Chopo, con algunos títulos en la plataforma streaming Nuestro Cine MX.

"El festival empezó con poca gente (público) y ahora vemos que ya está un poco grande igual que nosotros (risas), ahora estamos viendo ese cambio generacional", comenta Edna Campos, directora de Macabro.

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“Pero ha habido un crecimiento, gente que no solamente se ha ido acercando porque le gusta el género, sino de otros lados”, agrega.

En la selección iberoamericana de horror se encuentran, entre otras, la mexicana "Amor de madre", con Verónica Merchant, Samantha Siqueiros y Andrés Delgado; "Historias sobrenaturales" (Chile), "Insecta" (Uruguay) y "GAUA" (España).

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"Amor de madre es una película de horror, fue complicado terminarla y traerla, aparte de la cosa económica, es un país que es macabro", indica Luis Urquiza, director del filme.

En tanto en la sección de fantasía, sci fi y thriller destacan "Godzilla en Santa Fé" (Argentina), "Cuento siniestro" (México), "Body blow" (Australia) y "African Kung Fu Nazis II" (Alemania).

Entre los invitados especiales a Macabro 2025 están los realizadores Demian Rugna ("Cuando acecha la maldad") y Gigi Saul Guerrero ("VHS 85").

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Sobre la IA, Campos reconoce que cada vez se reciben más proyectos alusivos al tema, pero el festival ha optado por darle prioridad a aquellas que traen una propuesta narrativa y sin sólo copiar.

"Es posible que hagamos una categoría específica para ello más adelante, pero por ahora es más importante darle al cine tradicional", expresa.

De las 137 producciones que serán exhibidas en Macabro del 12 al 23 de agosto, 53 son largometrajes, 24 estrenos mundiales y 2 continentales.