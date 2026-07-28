Después de que aspirantes rechazados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU), ahora tocó el turno de los aspirantes aceptados, luego de haber aplicado en línea el examen de admisión a la carrera.

Con consignas como "118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo", "Por unos no debemos pagar todos" y "Mi esfuerzo no se repite, se respeta", las y los inconformes exigieron que se respetara su resultado en dicha prueba y rechazaron que se repita de forma presencial.

Esto después de la controversia acerca de posible uso de inteligencia artificial (IA) para contestar el examen de ingreso a licenciatura, que fue aplicado del 23 de mayo al 10 de junio y cuyos resultados fueron anunciados el pasado 17 de julio.

Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Lee también Examen virtual, presunto uso de la IA y suspensión de inscripciones; cronología de irregularidades en el caso UNAM

De acuerdo con cifras de la Máxima Casa de Estudios, para dicha prueba se habían inscrito 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 contestaron esta última. Al final, entrarían 21 mil 962, hasta que la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió de manera provisional de la entrega de documentación e inscripción para alumnas y alumnos de nuevo ingreso.

Otras consignas escritas en cartulinas, fueron "Examen ganado, lugar asegurado", ¡Mi esfuerzo no se anula!" y "Si copias no eres un Puma, era un fraude".

[Publicidad]

Por la tarde, la UNAM dio a conocer, por medio de un boletín, que el Comité Técnico para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, formulará una recomendación y la informará esta semana.

Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft