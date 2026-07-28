La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señaló que las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación bajo el argumento de normar a las audiencias, incurren en una delicada extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6° de la Constitución.

El cual garantiza el libre derecho a la manifestación de las ideas, la libertad de expresión y difusión.

Esto luego de los recientes anuncios sobre la puesta a consulta de nuevos lineamientos dirigidos a regular los derechos de las audiencias en radio y televisión por parte del Ejecutivo Federal.

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“Al pretender incidir de manera unilateral la regulación sobre los contenidos difundidos en medios electrónicos como la radio y la televisión, se invade una esfera que debe mantenerse con absoluta independencia y apego a la ley.

“Esa propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”, resaltó la Jufed en un comunicado.

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Detalló que, durante décadas, los contrapesos constitucionales e institucionales han garantizado que el ejercicio periodístico y de transmisión de pensamientos no quede al arbitrio o fiscalización del poder en turno.

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“Frente a ello, intentar normar o constreñir las libertades de los medios de comunicación fractura el principio democrático, puesto que no hay sociedad libre sin prensa y medios de comunicación independientes. Existe una profunda inconsistencia argumentativa e institucional”, precisó el organismo.

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La Jufed enfatizó que someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura.

También transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político.

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La Jufed subrayó que las libertades constitucionales y la protección a la libre expresión no admiten matices ni condicionamientos.

“La libertad de prensa y de difusión de los medios de comunicación es una columna vertebral inalienable. Exigimos que cualquier debate en la materia respete el marco normativo, garantizando que no se castigue ni restrinja la libertad de expresión bajo pretextos regulatorios en supuesta y disfrazada protección de las audiencias”, sostuvo el organismo.

Indicó que la democracia no puede subsistir si se despoja a los medios de comunicación y a la ciudadanía de la pluralidad de voces que exige una sociedad informada y con ejercicio pleno de la libertad de expresión.

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Derechos de las audiencias no deben censurar o sancionar a los medios: diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, señalaron que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que emitirá la Presidencia de la República, no deben utilizarse para censurar o sancionar a los medios de comunicación.

La legisladora panista refirió que se deben escuchar a todos los que participarán en la consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto, para garantizar los derechos de las audiencias, pero evitar la censura.

“En este proceso debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, dijo en conferencia de prensa.

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Advirtió que el régimen en turno no debe definir qué información es verdad o que pueden publicar los medios de comunicación, utilizando los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

“Espero que no suceda, ni pronto, ni en el mediano, ni en el largo plazo la posibilidad de que el régimen en turno defina cuál es la verdad o no, y que se puede o no transmitir en un espacio de radio o de televisión”, comentó.

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Por su parte, el diputado morenista Ricardo Monreal coincidió en que la censura no debe ser parte del proyecto de los lineamientos.

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“No estoy de acuerdo con la censura de ningún tipo, pero sí estoy de acuerdo en que los lineamientos establezcan el derecho de la audiencia, que no es el derecho del gobierno, sino de los ciudadanos que escuchan o leen información”, comentó.

Añadió que tampoco comulga con la propuesta de sancionar a los medios de comunicación por la información que publican; y que éstos mismos deben asegurarse de publicar información verdadera.

“Yo creo que, en principio, es un deber moral y ético que todos los medios de información difundan la verdad, no alteren la verdad. Eso me parece que es ineludible. No se trata de censura. Ahora, ¿cómo se sabrá qué es la verdad? Con pruebas. Nunca he estado de acuerdo en que se sancione a los medios, nunca he estado de acuerdo, pero obviamente las leyes se tienen que acatar y obedecer”, manifestó.

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