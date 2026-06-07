La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a fortalecer la libertad de expresión en la misma medida que el derecho de las audiencias, al señalar que este equilibrio es clave para responder a las exigencias de la sociedad en materia de información y comunicación en México.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora este 7 de junio desde hace 73 años, la CNDH reafirmó su compromiso con la protección, defensa y promoción de los derechos de periodistas, personas comunicadoras y creadoras de contenido, mediante acciones de monitoreo permanente, prevención y emisión de medidas de protección.

El organismo que conduce Rosario Piedra recordó en un comunicado que la conmemoración del llamado “Día de la Libertad de Prensa” se instauró en 1951 por empresarios del periodismo en honor al entonces presidente Miguel Alemán, en un contexto de cercanía entre medios de comunicación y poder político. También realizó un recuento histórico de episodios de censura, persecución y presiones contra medios críticos durante ese periodo, como el cierre de publicaciones, el acoso a periodistas y la prohibición de obras teatrales.

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Señaló que la libertad de expresión ha enfrentado a lo largo de las décadas agresiones, amenazas y actos de silenciamiento que impactan tanto a periodistas como al derecho de la sociedad a estar informada. En ese sentido, sostuvo que el reto actual es consolidar una relación entre medios, poder y audiencias basada en la verdad, la objetividad y el respeto a los derechos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la integridad física, psicológica y moral de periodistas y comunicadores, así como condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor. También exhortó a los medios de comunicación y a sus profesionales a fortalecer su trabajo, garantizar el derecho de las audiencias y rechazar prácticas que vulneren la democracia y la verdad.

La CNDH reiteró que mantendrá acciones de monitoreo, prevención y combate a la impunidad en delitos contra periodistas, además de ofrecer atención y asesoría a personas comunicadoras que enfrenten riesgos o presuntas violaciones a sus derechos humanos a través de sus canales institucionales.

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