La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Universidad de Colima y el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, premiaron a las ganadoras de la tercera edición del Concurso de Cartel 2026 “¿Qué hacer si violan mis derechos humanos?”, una iniciativa dirigida a estudiantes de educación media superior de todo el país para fomentar la reflexión sobre la defensa de las garantías fundamentales.

Durante la ceremonia se reconoció a Maryjose Salinas Roldán con el primer lugar; a Jazmin Arlene Beltrán López con el segundo, y a Samantha Yolotzin Gámez Quintino con el tercero. Además, se entregaron menciones a siete carteles destacados por su calidad artística y por los mensajes vinculados con la promoción y protección de los derechos humanos.

La CNDH en un comunicado destacó que el certamen forma parte de una estrategia de colaboración con instituciones educativas y autoridades municipales para fortalecer valores como el respeto, la inclusión, la empatía y la solidaridad entre adolescentes, al tiempo que impulsa espacios de participación y expresión creativa.

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Durante el evento, realizado de manera presencial y transmitido en línea, las y los estudiantes compartieron el significado de sus trabajos y coincidieron en la necesidad de construir entornos escolares libres de violencia y basados en el respeto a la dignidad humana.

En representación de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo subrayaron la importancia del acompañamiento de madres, padres, docentes y tutores en la formación de una cultura de paz desde edades tempranas.

La encargada de despacho de la Dirección de Enlace y Fomento de la Educación en Derechos Humanos de la CNDH, Yajahira Guadalupe Frances Quintero, resaltó que el arte es una herramienta fundamental para promover el diálogo, la convivencia y la construcción de comunidades más justas y armónicas.

Las instituciones convocantes señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento de la cultura de paz y están alineadas con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y con el enfoque preventivo en derechos humanos impulsado por la Comisión Nacional.

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