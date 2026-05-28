Estudiantes en paro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) difundieron una lista víveres y artículos de primera necesidad para mantener las actividades de protesta en Canal Once.

A través de redes sociales, los manifestantes pidieron apoyo de la comunidad politécnica y aclararon que las solicitudes “no son exigencias”, más bien productos que requieren con el fin de sostener el movimiento estudiantil.

Entre los artículos solicitados se encuentran:

Agua

Leche

Frutas

Verduras

Huevo

Carne

Pan

Atún

Café

Galletas

Cubrebocas

Productos de higiene personal

Hilo dental

Enjuague bucal

Cloro

Gas butano para estufa

Utensilios de cocina

Materiales de limpieza.

Lee también SEP busca destrabar conflicto en el IPN; Mario Delgado informa extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco

“Recuerden que no son exigencias, es solo lo que necesitamos y estaría chido que los que pudieran y quieran, lo donen. Los queremos comunidad”, expresaron los estudiantes en el mensaje difundido junto con la lista de víveres.

El paro en la ENCB forma parte de una serie de movilizaciones dentro del IPN. En las últimas semanas también se han reportado suspensiones de actividades y protestas en escuelas, como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (en paro de 36 horas) y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 “Miguel Othón de Mendizábal”.

Los estudiantes de la ENCB entregaron hace unas semanas un pliego petitorio en el que exigen mejoras en aulas, laboratorios y edificios, así como mantenimiento y equipamiento para espacios académicos y de investigación.

Lee también Segob pide a maestros de la sección 22 de la CNTE retirar bloqueo de Circuito Interior en la CDMX; llama al diálogo

También demandan transparencia en el manejo de recursos y fondos vinculados al IPN, atención a denuncias de acoso y violencia de género, además de mayores condiciones de seguridad dentro y fuera de los planteles.

Entre sus exigencias destacan la instalación de mesas de diálogo resolutivas con autoridades, información clara sobre convenios y el manejo financiero del Patronato Corazón Guinda y Blanco, así como la destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Los estudiantes sostienen que el movimiento busca garantizar una educación digna, segura y libre de violencia para la comunidad politécnica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc