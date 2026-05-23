Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen tomada la sede de Canal Once rechazaron liberar las instalaciones y exigieron la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como de los titulares de las Secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público, durante el diálogo sostenido con el secretario de educación pública, Mario Delgado, a quien acusaron de llegar “con las manos vacías” y priorizar el funcionamiento de la televisora sobre sus demandas.

Durante más de una hora de intercambio frente a las instalaciones del Canal, el estudiantado insistió en que no abrirán hasta recibir respuestas formales por escrito a su pliego petitorio y se presenten las autoridades a las cuales les dirigieron el documento.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso instalar de inmediato una mesa de diálogo y entregar un “primer borrador” de respuesta al pliego, a pesar de que reconoció que varias exigencias requieren tiempo, presupuesto y procesos administrativos.

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“Hay cosas que necesitan tiempo, hay cosas que necesitan presupuesto, pero se puede hacer un plan de trabajo para cumplir todas sus demandas”, afirmó Delgado, quien pidió permitir el acceso de trabajadores con el fin de restablecer las transmisiones de Canal Once.

Sin embargo, los estudiantes rechazaron la propuesta y señalaron que el gobierno federal ya incumplió dos citas previas. “No vamos a soltar el canal nada más porque nos traiga un borrador”, respondieron.

En el encuentro, los manifestantes exigieron la desaparición del patronato del IPN, la destitución del director general, Arturo Reyes Sandoval, mayor presupuesto para escuelas y laboratorios, así como castigo a presuntos responsables de agresiones contra alumnos ocurridas en días recientes.

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Además, acusaron la presencia de policías y personal de seguridad alrededor de las instalaciones, denunciaron amenazas telefónicas y señalaron que al menos cinco estudiantes resultaron lesionados durante confrontaciones previas.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando un estudiante reclamó al secretario de educación pública que usara el término “canal secuestrado”, al considerar que criminalizaba el movimiento. “No somos delincuentes”, respondió el manifestante.

En otro momento, una profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas cuestionó directamente a Mario Delgado por el “desprecio” hacia la comunidad politécnica y aseguró que docentes también han sido objeto de intimidaciones y amenazas.

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El titular de la SEP negó actos de represión y sostuvo que el gobierno mantiene disposición al diálogo. “Yo puedo estar full time con ustedes porque es mi responsabilidad”, dijo ante los reclamos estudiantiles.

Los manifestantes reiteraron que el diálogo deberá realizarse en vivo y con acceso abierto a medios de comunicación dentro de Canal Once. Advirtieron que permanecerán en plantón hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

Al cierre del encuentro, Delgado se comprometió a enviar una primera respuesta escrita al pliego petitorio este mismo sábado, mientras los estudiantes mantuvieron su negativa a liberar las instalaciones.

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