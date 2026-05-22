Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocaron a la comunidad politécnica a participar en el resguardo de instalaciones de Canal Once, como parte del plantón que mantienen frente a la televisora pública.

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, solicitaron apoyo para realizar guardias, llevar víveres, productos de higiene personal y toallas húmedas, además de difundir la información. También señalaron que “solo debes identificarte como estudiante para hacer guardia”, bajo las consignas “¡En lucha por un trato justo!” y “¡Demandamos una respuesta inmediata!”.

Un grupo de estudiantes del IPN mantiene un plantón frente a las instalaciones de Canal Once, luego de un intento de toma de la televisora pública registrado este jueves.

Lee también Estudiantes del IPN denuncian agresiones tras intentar ingresar a Canal Once; piden diálogo con Segob y la SEP

IPN. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Las movilizaciones, encabezadas principalmente por alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), forman parte de una serie de protestas iniciadas desde mediados de abril, las cuales se han intensificado ante la falta de respuestas institucionales.

¿Qué denuncian los estudiantes del IPN?

Los inconformes exigen atención inmediata de las autoridades federales y la destitución de directivos del instituto. Entre sus principales demandas se encuentra la intervención de las secretarías de Educación Pública (SEP), Gobernación (Segob) y Hacienda (SHCP), así como la renuncia inmediata del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Los estudiantes denuncian una crisis de infraestructura en distintas unidades académicas, con instalaciones obsoletas, falta de insumos y presunta opacidad en el manejo de recursos.

Lee también Rector de la UNAM alerta sobre presiones a universidades en América Latina; Lomelí llama a defender la autonomía

Asimismo, demandaron un espacio televisivo en tiempo real para que la comunidad politécnica de todo el país conozca las propuestas gubernamentales y el desarrollo de las negociaciones.

Como parte de las acciones de presión, los manifestantes acordaron mantener un plantón indefinido frente a Canal Once, y advirtieron que, en caso de no cumplirse sus exigencias, podrían concretar la toma total de la televisora.

Ayer, los estudiantes denunciaron haber sido agredidos físicamente por personal de resguardo del canal cuando intentaron ingresar a las instalaciones. Según los reportes de los propios manifestantes, el saldo fue de cinco alumnos lesionados, uno de ellos hospitalizado.

nro/apr