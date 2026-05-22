La Comisión del Deporte del Senado y especialistas en el ámbito deportivo analizaron el marco legal del futbol en México y destacaron que existen vacíos legales que provocan la posible explotación de menores, así como se requiere el ordenamiento de las federaciones del ramo,

En el foro “Fútbol con Ley: Hacia un Nuevo Marco Regulatorio para el Deporte Nacional”, en el que hicieron planteamientos sobre ordenamiento a federaciones deportivas, oportunidades para mujeres futbolistas, lagunas legales e, incluso, sobre posible explotación de menores en el deporte.

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena, precisó que regular los derechos y fortalecimiento institucional del futbol no implica limitar ese deporte, sino dignificarlo, protegerlo y garantizar que su crecimiento vaya acompañado de justicia, legalidad y responsabilidad social; “se necesita un modelo donde existan reglas claras y el talento no sea vulnerado por vacíos legales o prácticas injustas”, enfatizó.

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Senado de la República. Foto: Graciela López / CUARTOSCURO

Paula Gándara Autrique, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres de la FGR, advirtió que la movilidad deportiva de menores puede constituir delitos de trata y de explotación, pues algunos son forzados por sus padres para participar en programas internacionales en donde se les exige un alto rendimiento.

Destacó que esta problemática no pude atenderse sólo por la vía penal, sino que también se requieren mecanismos para supervisar los esquemas de reclutamiento, flexibilizar los programas de educación, implementar sistemas de acompañamiento de los menores deportistas y consolidar opciones de denuncia en situaciones de riesgo.

Frida Teresa López Márquez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, detalló que los jugadores de futbol suelen enfrentarse a “contratos duales” en los que, el de naturaleza laboral, le fija un salario base e inscripción ante el IMSS, pero el comercial, aunque precisa sus bonos y pago de derechos por imagen, no le da “protección legal real”.

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Por otra parte, existen los “derechos federativos” en los que el jugador fichado se vuelve “propiedad de un club” y no puede unirse a otro, aunque no se encuentra activo en el equipo, hasta que la organización deportiva decida rescindir ese fichaje, lo que puede afectar en el entrenamiento y desarrollo físico del deportista.

La directora editorial del programa Cancha y Aparte, Adrianelly Hernández Vega, lamentó que las mujeres tengan pocas oportunidades de participar en torneos o entrenamientos de futbol a pesar de los avances en materia de igualdad de género, pues ese deporte siempre ha sido “pensado para varones”.

Defendió la importancia de que el Estado implemente políticas deportivas para que mujeres y niñas practiquen el soccer, como incentivos en las escuelas o impulsar competencias femeninas en las que, además, se adopten las cuotas de género con directoras técnicas, entrenadoras y árbitras, entre otras.

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