Previo al partido de la Selección Mexicana en contra de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 22 de mayo, Mikel Arreola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol habló de la importancia de conectar con la afición a través de la música.

Esto en una conferencia de prensa en la que también estuvo presente Paul Forat, el Head of Amazon en Latinoamérica, con motivo del lanzamiento de “Un Solo Corazón”, canción de Grupo Frontera para apoyar al Tri en este Mundial 2026.

A este respecto Mikel atendió a EL UNIVERSAL y un par de medios en los pasillos del recinto para mencionar la importancia del tema a la hora de volver a hacer que los aficionados confíen en la escuadra nacional de cara a la justa.

“Hay formas de convencer y una de las mejores para llegar al corazón de la gente, pues es la música y sobre todo la música cantada por un grupo que tiene tanta penetración en los jóvenes, me parece que es Soft Power en vez de Hard Power”, dijo.

Esto aunado a que según compartió en el evento oficial, el deporte está teniendo un repunte importante:

“Desde hace 13 años no habíamos tenido tanto rating a pelea en México y Estados Unidos y tanta asistencia a los estadios”.

Unir al futbol con la música no fue tarea fácil y este encargo fue de , Forat, quien junto a su equipo eligieron a Frontera por su conexión con la gente y la relevancia que han cobrado en los últimos años.

Además, el ejecutivo considera que tanto el balón pie como el arte van de la mano desde hace mucho tiempo y logran despertar las mismas emociones en la gente.

“Son las dos más grandes pasiones que tiene este país, música y fútbol, la pasión que genera el fútbol es increíble y la música es exactamente igual, vienen de la mano desde hace mucho, mucho tiempo”, explicó.

Lee también Raúl Jiménez, Jorge Campos y Jaime Lozano apuestan por una historia de inclusión en el futbol

“El futbol está en los chavos en la escuela, en una mesa con tu familia y hablas de futbol, te apasionas, te peleas con tus familiares, discutes y defiendes a tu equipo, con la música pasa igual, genera pasión, hacer una canción que represente y que una de estas pasiones, es un orgullo”, complementó.

Además, tanto el líder de la FMF como el ejecutivo de Amazon compartieron que Grupo Frontera presentará el video de “Un Solo Corazón” al medio tiempo del México vs Ghana, además, la agrupación la tocará en vivo para los aficionados que estén en el recinto.

rad