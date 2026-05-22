En México, el fraude digital alcanzó niveles históricos en 2025: la Condusef registró más de 2.4 millones de reclamaciones en el primer semestre del año, mientras que el 71% de los fraudes financieros ya ocurre en canales digitales, pagos móviles, comercio electrónico y banca en línea.

Así lo afirmó Gonzalo Alonso, CEO de Ditto, quien explicó que, en los últimos 25 años, el ecosistema digital global ha fincado su desarrollo en un modelo centralizado de identidad que hoy demuestra fallas.

La práctica constante de las instituciones es exigir cantidades masivas de datos personales a los usuarios para cualquier trámite o transacción, creando bases de datos gigantescas que las instituciones asumen erróneamente como propias.

Sin embargo, la historia reciente ha comprobado que ni las organizaciones públicas ni las privadas son eficientes para resguardar esta información, además que este acaparamiento de datos convierte a las instituciones en blancos sumamente atractivos para los ciberdelincuentes.

Alonso dice que entre los principales problemas de la vulnerabilidad de los datos se encuentra un aumento drástico de la suplantación de identidad y el social hacking, que afecta especialmente a poblaciones vulnerables, como las personas de la tercera edad y los niños.

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Regresar el control al usuario

La solución tecnológica a esta crisis es realizar pruebas criptográficas e identidades reutilizables, así el ciudadano recupera el control absoluto de su información.

El fundamento científico de este sistema se denomina Zero Knowledge Proof (Prueba de Conocimiento Cero), el cual permite comprobar matemáticamente que una persona es quien dice ser sin necesidad de revelar sus datos personales

Estos datos se implementan en "carteras de identidad" (wallets) que almacenan identidades reutilizables. Esto permite a los clientes verificarse una sola vez y trasladar esa confianza entre distintos servicios.

Este nuevo paradigma trae consigo ventajas revolucionarias, señala Alonso, quien también fue el primer director de Google para América Latina. Entre estos beneficios se elimina la necesidad de contraseñas tradicionales, rompiendo la frágil relación de "usuario y contraseña", ya que la identidad está basada en matemáticas.

Además, si un usuario detecta actividad sospechosa, puede revocar todos los permisos de manera inmediata, invalidando la información en tiempo real.

Europa marca el camino

Este concepto de identidad digital descentralizada ha sido impulsado por regulaciones clave como eIDAS (Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza) y la iniciativa de la EUDI (Cartera Europea de Identidad Digital), con lo que este continente se ha posicionado a la vanguardia mundial al enfocar este tema desde la defensa de la privacidad.

El avance es tan firme que mediante mandatos legales, toda Europa utilizará estas carteras de identidad para julio de 2027, lo que hará ilegal que las instituciones soliciten información por otros medios.

Como casos de éxito en España, las aplicaciones para el DNI (Documento Nacional de Identidad) móvil y la licencia de conducir descentralizada lideran las descargas nacionales, logrando que el 40% de los conductores registrados ya utilicen su licencia móvil.

Entre los principales problemas de la vulnerabilidad de los datos se encuentra un aumento drástico de la suplantación de identidad. Foto: Pexels

El reto para México

México enfrenta un escenario crítico impulsado por un ecosistema de más de 770 empresas fintech que viven una presión creciente para mejorar la verificación de usuarios, reducir la fricción y cumplir con regulaciones exigentes, dijo el directivo de Ditto.

No obstante, a pesar de estos avances legales, en México se insiste en modelos centralizados y peligrosos, como la propuesta de unificar la CURP con datos biométricos en una sola entidad, incrementando exponencialmente el riesgo de un hackeo devastador.

El reto para México y la región de Norteamérica radica en superar la fragmentación de requisitos entre distintos estados y niveles federales, para acordar un estándar tecnológico único, para lograrlo, los expertos de Ditto sugieren tomar como base el éxito del CFDI (factura electrónica), un formato XML estandarizado del cual el ciudadano es el dueño legal y que comparte únicamente para tramitar lo necesario.

Así no existirá un monopolio de los datos en las instituciones y se devuelve a las personas mediante herramientas criptográficas, frenando la epidemia de fraudes y restaurando la certeza en el ecosistema digital global, concluyó el entrevistado.

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