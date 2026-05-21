En el marco del Día de Internet, el Estudio de Hábitos de Usuarios de Internet en México 2026, presentado por la Asociación de Internet MX, indica que en promedio los mexicanos están conectados a la red seis horas al día, aunque casi una cuarta parte de los encuestados permanece conectado más de nueve horas diarias.

Aunque la conexión se concentra principalmente en el hogar vía Wi-Fi (73%), la multimodalidad ya es una realidad, pues los usuarios se conectan en promedio desde al menos dos espacios distintos, siendo el trabajo o la oficina el segundo más frecuente.

Conectados todo el día, alertas todo el tiempo

El estudio, realizado a mil 200 entrevistados de zonas urbanas del país, muestra que el 63% de los usuarios teme el robo de datos personales y el 62% declara preocupación por ser víctima de fraude al navegar en línea. En promedio, cada usuario identifica tres preocupaciones distintas al conectarse.

"Persiste mucha desconfianza, y esa desconfianza tiene que ver con la seguridad, con no poner en evidencia mis datos personales, con que me hagan fraude, con que me caiga un virus", señaló Diana Arboleya-Comas, Head of Advanced Research en Offerwise, durante la presentación del estudio.

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La investigadora subrayó que esta tensión tiene consecuencias concretas para el ecosistema digital, ya que mientras no se resuelvan los problemas de seguridad, sectores como el comercio electrónico y la inclusión bancaria enfrentan un reto estructural.

El 80% de los usuarios ya realiza compras en línea, pero el gasto mensual promedio se mantiene en mil 945 pesos, y entre las principales barreras para comprar más, destaca la desconfianza.

El internauta mexicano pasa en promedio seis horas al día conectado a internet. Foto: Especial

De la brecha de acceso a la brecha de confianza

La distribución de esa desconfianza no es uniforme entre generaciones. Los usuarios de mayor edad, los de la llamada “Generación X” y “Baby Boomers”, registran los índices de preocupación más altos, mientras que los jóvenes se ubican en el promedio general.

Arboleya-Comas lo atribuye a patrones de adopción tecnológica: "Los jóvenes manejan de manera más ágil los temas de uso de la herramienta. Las generaciones de mayor edad lidian con más inseguridad por la naturaleza propia de la adopción de la tecnología", explicó a pregunta expresa de Tech Bit.

El panorama, sin embargo, no es estático. El 43% de los encuestados reporta que ya no enfrenta ningún problema para conectarse, y las barreras que antes impedían el acceso a internet han cedido lugar a preocupaciones de segunda generación: velocidad, costo y calidad de la conexión.

"El tema ya no es el acceso. El tema es cómo el internet pasa de ser una herramienta a un espacio de convivencia cotidiana: dónde trabajas, dónde te informas, dónde te entretienes y dónde tomas decisiones", resumió Arboleya-Comas.

El documento, que está disponible para su descarga en el sitio web de la Asociación, define el estado actual del ecosistema digital mexicano como una sociedad que ya vive en internet, pero que aún no ha resuelto la confianza que requiere esa vida digital.

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