Navegar en Internet con seguridad es uno de los principales intereses de los usuarios, y por eso recurren a herramientas como las VPN. Sin embargo, no todas son seguras.

Y es que, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, hay algunas que pueden instalar malware o robar los datos bancarios. Hoy en Techbit te decimos cuáles son.

Para evitar que las VPN roben tus datos bancarios, instálalas desde la tienda oficial de tu celular. Foto: Pixabay

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¿Cómo funciona una VPN?

Una Red Privada Virtual (VPN) es un servicio de conectividad y ciberseguridad que tiene el objetivo de reforzar la privacidad y seguridad al navegar en la web.

Este tipo de red evita que el proveedor de Internet y otras amenazas externas cometan ataques contra el WiFi, accedan al historial de búsquedas o a los datos bancarios y personales.

Para lograrlo, la VPN crea una conexión privada entre el dispositivo y un servidor remoto, misma que sirve para encriptar tanto la información confidencial como la dirección IP.

Otra ventaja es que permiten ver contenido de diferentes regiones, por ejemplo, encontrar series de Netflix Estados Unidos desde México. Eso ocurre porque al "camuflar" la dirección IP, las redes privadas virtuales cifran el tráfico de Internet y el buscador deja de tener una dirección específica.

Las VPN de paga suelen ser más seguras. Foto: Pixabay

¿Cuáles VPN pueden robar tus datos bancarios?

Según Kaspersky, durante 2024, el 89% de los usuarios de Internet en Latinoamérica fueron víctimas de las VPN falsas.

Esto ocurre porque al instalarlas, el celular se transforma en un servidor proxy y recibe el tráfico de otros usuarios, lo que facilita que los ciberdelincuentes roben datos bancarios.

Como ejemplo, la empresa de ciberseguridad enlista las siguientes:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

¿Cómo usar una red VPN?

Si requieres descargar una VPN, recuerda hacerlo desde las tiendas oficiales de aplicaciones. No las instales mediante archivos APK, enlaces externos y sitios de dudosa procedencia.

Posteriormente, realiza lo siguiente:

Configura tu VPN en el celular.

Ingresa la información de la red proporcionada por el servidor.

Ve a los "Ajustes" de tu celular y presiona “Internet y redes”.

y presiona “Internet y redes”. Después oprime “VPN” y luego “Agregar”. Introduce las credenciales.

Presiona “Guardar” y finalmente “Conectar”.

¿Cómo saber si una VPN es segura?

Surfshark, proveedor de redes privadas virtuales, también recomienda leer las reseñas de otros usuarios y verificar que la VPN pertenezca a empresas legítimas.

Entre los indicadores para saber si es confiable podemos mencionar:

La dirección IP cambia (se oculta) cuando la VPN está activa.

La velocidad del Internet se mantiene estable.

El contenido previamente restringido está disponible con la VPN activa.

No hay indicios de malware en el dispositivo donde se usa.

En la medida de lo posible, opta por las VPN de paga porque son las más seguras.

Si has descargado una VPN maliciosa, elimínala de tu celular antes de que robe tus datos bancarios. Foto: Pexels

Aunque las VPN pueden ser herramientas útiles para proteger la privacidad en línea, su uso indebido o la elección de servicios poco confiables puede representar un riesgo significativo para los datos personales y bancarios.

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