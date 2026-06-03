La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, arremetió contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este publicó una carta para posicionar entorno al conflicto entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos.

En su cuenta de X, la legisladora le exigió al político tabasqueño dejar gobernar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y dejar de "estorbar".

"Ex Presidente. Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando", recriminó.

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La diputada panista, denunció que fue la política de abrazos y no balazos de AMLO, la que dejó 200 mil asesinatos "y al narcotráfico empoderado y con total impunidad".

"Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en medio de la revisión del TMEC", acusó.

López Rabadán aseguró que México necesita que nos unamos para combatir al narcotráfico, en lugar de generar "cortinas de humo".

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"Deje de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen", concluyó.

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