Ante exhortos de activistas ambientalistas para frenar el fracking en México y megaproyectos como Saguaro para la exportación de gas natural licuado en buques, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se evalúan impactos ambientales y acciones para no depender del gas de Estados Unidos.

“Puedes ser de la 4T y no estar de acuerdo con que haya formado una comisión para revisar el tema del fracking o las nuevas tecnologías del fracking para saber si es factible o no desarrollable en México, dada la dependencia que tenemos de Estados Unidos del gas. Porque no es así nada más porque sí. O sea, hay un problema que frente a ese problema es decir, ¿qué hacemos?”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 3 de junio, la Mandataria federal indicó que frente a proyectos que afecten el medio ambiente, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García atiende denuncias colectivas, como la registrada en Bahía de Loreto, donde se planeaba la introducción de megacruceros que ponían en riesgo el hábitat de ballenas.

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“Si hay algún caso de alguna construcción ilegal y está en zona federal, pues actúa Profepa y siempre tenemos comunicación en caso de una situación como esta. Es cierto que en muchos lugares ha crecido el turismo de una forma muy desordenada, vamos a llamarle así, con implicaciones ambientales. Entonces tiene que cuidarse y tiene que haber una coordinación entre los municipios, el estado y la federación”, explicó.

Semarnat evalúa posibles impactos ambientales de Proyecto Saguaro

Sobre el Proyecto Saguaro, la Jefa del Ejecutivo detalló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) todavía evalúa los impactos ambientales en la zona: cuántos barcos llegarían al Golfo de California y si el proyecto cumple con las especificaciones para proteger a fauna como vaquitas marinas.

“Este proyecto fue aprobado desde el presidente López Obrador, ya se había aprobado el impacto ambiental. No es un proyecto nuevo y tiene sus consideraciones en términos de la relación con Estados Unidos también porque es importante decirlo. Entonces, en esa perspectiva hay que evaluarlo y hay que evaluar sus impactos ambientales:

“Si realmente daña la zona de la vaquita marina y del totoaba o no, si está en otra zona, de las ballenas, cada cuánto entraría un barco, cuál sería la ruta del barco, cuántos barcos entran ahora, cuántos barcos adicionales entrarían. Hay ciertos lugares donde no se pueden hacer cosas porque deben estar protegidos y hay otras donde hay que valorar sus beneficios y sus no beneficios en función de una visión integral y de los impactos ambientales que realmente puedan provocar”, dijo.

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Sheinbaum Pardo reiteró que seguirán las leyes en materia ambiental aunque agregó que el proyecto ya estaba aprobado y su gobierno realiza otra evaluación: “porque dicen que van a entrar cinco barcos diarios, no es cierto”, puntualizó en Palacio Nacional.

Proyecto Saguaro podría devastar más de 12 mil especies de flora y fauna: Greenpeace

De acuerdo con la organización Greenpeace, el megaproyecto Saguaro para exportación de gas natural licuado en buques podría devastar 12 mil 105 especies de flora y fauna que habitan en el Golfo de California. La empresa Mexico Pacific Land Holdings S. de R.L. de C.V. planea establecer, la obra energética más grande de la iniciativa privada en México en los últimos años, podría dañar con ruido, riesgo de colisiones y derrames a los habitantes marinos del área.

Asimismo, el megaproyecto que pretende exportar gas fósil desde Puerto Libertad, extrae este químico con la técnica de fracking, “la cual utiliza millones de litros de agua en un solo pozo y contamina el subsuelo, el aire y la tierra en la que se inyecta agua a presión con químicos cancerígenos para fracturar las rocas en las que se encuentra atrapado el gas”, hecho por el que Greenpeace aseguró que este proyecto también suma al efecto invernadero.

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