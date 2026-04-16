El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la creación de un comité integrado por científicos, académicos y especialistas que analizarán la viabilidad del fracking en México ha generado una disyuntiva por los beneficios económicos que genera en perjuicio del medioambiente y las comunidades, pero, ¿cuál es el panorama internacional?

Cinco países permiten el fracking

Actualmente, existen por lo menos cinco países que permiten la explotación de gas no convencional por fracking, entre los que se encuentran Estados Unidos, que lo utiliza para más del 75% de su producción de gas y petróleo, así como también Canadá, China, Argentina y Arabia Saudita.

Según el IMCO, EU casi duplicó su producción de gas natural con el auge de los yacimientos no convencionales entre 2008 y 2026. Foto: AP

15 naciones que prohíben el fracking

En contraste, más de 15 países han prohibido la técnica por la repercusiones socioambientales que provoca, como Francia, Alemania, Irlanda, Bulgaria, Suiza, Italia, España, Nueva Zelanda, República Checa, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos y Australia. En tanto que otras naciones han mostrado su intención de implementarla, como Argelia, Colombia, Rusia y recientemente México.

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Sin embargo, diversas organizaciones medioambientales han alertado sobre los efectos negativos del fracking en las comunidades, como la disminución de disponibilidad del agua, debido a que la fracturación de un sólo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que pone en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación.

Sobre el impacto a la salud, los expertos han señalado que al menos 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso, así como también han advertido que la población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica.

Otro de ellos es la emisión de gases y su contribución al calentamiento global, pues se ha documentado que 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles, que contribuyen a la aceleración del cambio climático.

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