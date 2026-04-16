La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un comité integrado por científicos, académicos y especialistas que analizarán la viabilidad de explotar gas no convencional en el país, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también explicó por qué cambió de opinión en cuanto al fracking y expresó que “hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía.

“Yo misma, durante muchos años, dije ‘el fracking no’, pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es sólo no, sino, a ver, vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías, menores impactos ambientales.

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En su conferencia de ayer, Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué cambió de opinión en cuanto al fracking. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Ahora, ¿estamos apostando el futuro de México a eso? No”, comentó al señalar que hay otros desarrollos tecnológicos.

Aseguró que se ha observado que hay “una innovación enorme en este tema” que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, sino biodegradables, además del reciclaje de agua.

“Entonces, eso nos hace ver que hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo ‘cero impacto ambiental’, porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental”, dijo.

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Mandó un mensaje a quienes están en contra del fracking: “Estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos, en distintos temas para que nos digan si en efecto hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo”.

Recalcó que la decisión se tomará en términos del conocimiento científico, “no como una decisión de la Presidenta”.

“No vamos a hacer nada contra la población, nunca (...) No somos gobiernos de antes, que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la toma de decisiones”, aseguró al referir que se analizará qué consultas se harán para la gente, incluso una nacional.

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“Lo que no queremos es cerrar la puerta al futuro de México y a la decisión soberana que tenemos que tomar, pues estamos viendo que cada vez dependemos más de un energético del exterior”, añadió.

El grupo de expertos

La Presidenta detalló que en este grupo de expertos participan instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Centros Públicos de Investigación, así como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Tampoco vamos a forzar una decisión a la comunidad científica ni estamos escogiendo científicos que ya tienen una decisión tomada”, dijo Sheinbaum Pardo.

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó a los expertos que integran el grupo para explorar la explotación de gas no convencional en el país para alcanzar la soberanía energética “sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de nuestros ecosistemas”.

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También, “para dar confianza y rigor científico al pueblo de México”, expresó.

“No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el bienestar social y la protección de nuestro suelo”, dijo Ruiz.

Destacó a Carlos Serralde Monreal como experto en estos temas; Manuel Martínez Morales, ingeniero geólogo; Jesús Humberto Romo Toledano, ingeniero químico industrial, y Alejandro Lozano Morales, ingeniero químico.

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También, la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez; Carlos Aguilar Madera, de la Universidad de Nuevo León y director de la Facultad de Ciencias de la Tierra; Erick Emanuel Luna, del Instituto Mexicano del Petróleo; Rosa María Hernández Medel, jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera en la ESIA Ticomán; Elena Centeno García, del Instituto de Geología de la UNAM; el ingeniero petrolero José Adalberto Morquecho Robles; y Luis Fernando Camacho Ortegón, doctor en Geociencias.

“No hay una decisión tomada, pero sí hay una necesidad de entender el tema desde la ciencia, desde el conocimiento, porque el conocimiento avanza día a día y cada vez más rápido”, expuso la secretaria de Ciencia, quien indicó que la primera parte de las conclusiones se entregará en dos meses.

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