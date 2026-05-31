La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, obra insignia de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lleva cuatro meses seguidos perdiendo producción.

La información disponible en Pemex muestra que la primera refinería del país en más de cuatro décadas produjo 147 mil barriles diarios de gasolinas y otros combustibles en abril, un desplome de 44% frente a diciembre y el menor volumen desde agosto pasado.

El complejo opera a 40% de su capacidad, pues fue planeada para procesar 340 mil barriles diarios.

Lee también R&I ratifica calificación crediticia de Pemex; la mantiene en BBB+ con perspectiva estable

Desde febrero, estas instalaciones han reportado múltiples incidentes como incendios, derrames y fugas de gas o vapor de agua, lo que está detrás de la menor producción, coincidieron analistas.

Después de ser inauguradas en julio de 2022, las instalaciones comenzaron a refinar en junio de 2024 con el objetivo de contribuir a la soberanía energética al reducir la dependencia de combustibles extranjeros. Sin embargo, Pemex importó 351 mil barriles diarios de gasolinas y diesel durante abril, el volumen más alto desde diciembre del año pasado.

El reto de la refinería Olmeca consiste en operar de manera estable y constante, explicó el director de Proyectos de Energía en Akza Advisor, Arturo Carranza.

Lee también Petroprecios tienen la peor caída en 6 años ante expectativas sobre EU-Irán

“El estrés que reporta su operación, vinculado con una necesidad política de acelerar su operación, ha llevado a esta planta a un comportamiento errático. Si no se supera esta situación, la refinería seguirá expuesta a incidentes operativos constantes, que la alejarán de sus metas de producción”, comentó a EL UNIVERSAL.

Fuente: Pemex

Negocio difícil

“La difícil situación del negocio de refinación no sólo toca a Dos Bocas. El sistema nacional de refinación, a pesar de las inversiones que se han realizado en los últimos años, se caracteriza por un profundo estado de deterioro”, opinó.

Desde su punto de vista, esta situación incrementa la posibilidad de que, ante una falla en cualquiera de las refinerías, el procesamiento y la producción de combustibles baje de manera significativa. “Esto; por ejemplo, es lo que ha sucedido ante la caída en la producción de la refinería de Salamanca”.

Lee también Pemex enfrenta nuevo incidente en Veracruz; reporta conato de incendio en complejo petroquímico

La refinería de Salamanca también se ha visto afectada por aspectos técnicos, cuyos niveles de operación cayeron 60% durante abril al procesar 55 mil barriles diarios.

Este gobierno y el anterior depositaron sus intenciones en que México deje de exportar petróleo para alimentar el Sistema Nacional de Refinación, con inversiones en Dos Bocas, Salamanca, Tula, Madero, Minatitlán, Salina Cruz y Cadereyta.

La apuesta también se deposita en dos coquizadoras en Tula y Salina Cruz que arrastran sobrecostos y retrasos de más de un año.

Lee también Greenpeace presenta dos denuncias por derrame de petróleo en el Golfo de México; pide identificar a los responsables de la contaminación

“La puesta en operación de las coquizadoras en Tula y Salina Cruz representará, en el mediano plazo, la posibilidad de que Pemex incremente, en un horizonte de mediano plazo, la producción de combustibles de mayor valor, pero seguirá el deterioro”, dijo Carranza.

Para Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, el objetivo del gobierno de alcanzar a toda costa la soberanía energética y dejar de exportar crudo le ha resultado en algo negativo.

“Con esta obsesión por la soberanía, estamos utilizando cada vez más crudo para enviarlo a procesamiento al Sistema Nacional de Refinación con todos los problemas que ya sabemos que tienen la infraestructura. Incluso la refinería de Dos Bocas ha tenido accidentes notables”, comentó.

Lee también Banxico recorta a 1.1% previsión del PIB 2026

Doble pérdida

“Pemex le vende el crudo a su área de refinación a precios que no son de mercado y entonces perdemos por todos lados. Por no exportar crudo perdemos porque se lo enviamos a un sistema que es ineficiente, mientras que la refinación perdió en promedio 40 dólares por barril de crudo procesado durante los últimos cuatro años de la administración pasada y lo que sabemos de la actual”, lamentó.

“Ahora que el crudo está más caro, todas las petroleras ganan más dinero, pero Pemex perdió 2 mil 500 millones de dólares durante el primer trimestre”, añadió la ejecutiva.

Pemex exportó este viernes el barril de crudo en 92.72 dólares, cuya cotización acumula ganancia de 72.9% en lo que va del año.

Lee también ABM descarta riesgo inminente para México de perder el grado de inversión; advierte que Pemex exige cambios de fondo

A pesar de ser más pesada, la Mezcla Mexicana de Exportación lleva varias jornadas rebasando al petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó la semana en 87.36 dólares.

El socio de Labardini & Christlieb Energy Experts, Luis Miguel Labardini, explicó que las refinerías en la Costa del golfo se configuraron hace más de tres décadas con el objetivo de procesar crudos pesados, especialmente de la variedad Maya proveniente del campo mexicano Cantarell, y el WTI por ser ligero no sirve para la dieta de estos complejos.

Labardini también destacó que hay menos petróleo mexicano disponible para exportación, porque se está utilizando mayormente en la refinación nacional, lo que coloca a los crudos pesados con un premio respecto a los más ligeros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm