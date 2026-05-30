El Rose Bowl lució imponente, pintado de verde y se convirtió en una fiel muestra de lo que vendrá en 11 días para México. El Tricolor ilusiona y esta vez se impuso a la Selección de Australia para sumar otro triunfo en el año.

Con la mínima (1-0), el equipo de Javier Aguirre correspondió a los casi 79 mil aficionados que asistieron al histórico recinto de Pasadena, California, para despedir a su equipo antes de su debut en la Copa del Mundo.

Con un solitario gol de Johan Vásquez al minuto 27, el Tricolor consiguió su quinta victoria del año para mantener el invicto en lo que va de 2026. Siete encuentros en fila sin conocer la derrota.

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Al 25', Alexis Vega, cuestionado por el estado de su rodilla, estuvo a nada de abrir el marcador al minuto 25, pero el meta australiano Mathew Ryan lo impidió con una soberbia atajada. En la acción continua, el central Vásquez cabeceó un tiro de esquina para romper el cero.

El Rose Bowl enloqueció. La intensidad de ambos equipos desde el minuto uno encendió los ánimos en las tribunas, pero el gol de Johan hizo explotar a la fanaticada tricolor.

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Para el segundo tiempo, Guillermo Ochoa desató la locura con su ingreso y, posteriormente, con una impresionante atajada. El meta quien busca su sexto Mundial confirmó que en la cancha puede responder y que el respaldo lo sigue teniendo.

El Vasco hizo incontables cambios con el fin de dar juego a todos, disipar dudas y terminar por amarrar su 11 que mandará a la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio en el estadio Ciudad de México contea Sudáfrica.

Mañana, todo el país y su gente en territorio estadounidense conocerá al fin, sin dudas, ni novelas ni especulaciones, a los 26 elementos que representarán a México en la gran fiesta del próximo mes.

El futbol no es el mejor, pero la inercia y la conexión con su gente ha mejorado. El próximo jueves 4 de junio, México se despide su gente antes de presentarse en el Coloso de Santa Úrsula en el arranque de la Copa del Mundo.