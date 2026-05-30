La euforia por completar el álbum del Mundial 2026 continúa generando interés entre los usuarios de redes sociales, provocando que hasta los más pequeños saquen su espíritu coleccionista con el uso de la imaginación.

El álbum Panini rompió un récord este año al ser la edición más grande, reuniendo a las 48 selecciones que participarán en el torneo, con una colección de 980 estampas en las 112 páginas que lo integran.

En ese sentido, una peculiar tendencia se dio a conocer en plataformas como TikTok, donde algunos niños que no cuentan con los medios suficientes para costear los stickers, presumen sus dotes artísticos al dibujarlos a mano.

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Eudoria por el álbum del Mundial. Foto: Luis Camacho. EL UNIVERSAL

Niño recibe álbum Panini del Mundial luego de dibujar el suyo

La creatividad de los pequeños no tiene límite, pues muchos de los diseños que circulan en la red se encuentran llenos de color y originales réplicas de la codiciada Copa de la FIFA. Entre esta oleada de arte, un niño fue sorprendido por su familia que al percatarse de su proyecto, no se pudieron resistir a obsequiarle el álbum original de Panini para iniciar su colección.

“Mi hermano estaba haciendo el álbum del Mundial 2026 y mi papá lo sorprendió comprándole uno”, escribió el usuario @greibis al pie del video donde compartió el momento exacto en el que sorprendieron al menor y que ha generado más de 14 millones reproducciones.

La cara de emoción y sorpresa al tener en sus manos el álbum real, conmovió de inmediato a los usuarios que rápidamente inundaron el clip de comentarios de apoyo y pidiendo que mostraran el álbum que había dibujado el niño.

"Yo solo veo a un padre haciendo sacrificios por la felicidad de su hijo"

"El desarrollo artístico en los niños es lo máximo"

"Su álbum le quedó muy bonito"

"De niños podíamos comprarnos nuestro álbum y estampitas. En que momento se volvió imposible llenarlo"

"Muchas veces no es sobre el dinero; solo no lo pidió y decidió hacer el suyo"

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