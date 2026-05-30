Nación | 30-05-26 | 20:36 | Actualizada | 30-05-26 | 20:36 |

Los expresidentes de México, Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) reaparecieron en un evento del en Chihuahua para apoyar a la gobernadora chihuahuense, .

Esto, luego que fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo para declarar respecto a la presencia de cuatro elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) en dicha entidad, y que se dio a conocer, luego que dos murieron en un accidente tras desmantelar un narcolaboratorio.

Durante sus intervenciones, destacaron algunas frases, las cuales EL UNIVERSAL presenta a continuación:

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Morena es la nueva dictadura perfecta: Fox

  • "Democracia, libertad, derechos humanos, respeto a la ley, principios diariamente violados por Morena y el actual gobierno"
  • "El populismo está pasando a la historia por inútil. La democracia no es ciega"
  • "Sólo está derrotado aquel que deja de luchar"
  • "Hoy nuestra tarea es, completa y dedicada, a salvar el valor de la democracia, la justicia, la equidad"
  • "A golpe de yunque y martillo construiremos un nuevo México para heredarles a nuestros hijos y nuestra familia. No buscamos dominar, buscamos pertenecer. No será una promesa, será una realidad"
  • "¡Duro Mary!, ¡Duro Chihuahua!, ¡Viva México!"
  • "Estos tipejos llevan 90 cambios constitucionales sólo para volverse autocráticos, sólo para volverse la dictadura perfecta"

"Lo que México exige son más Marus Campos y menos Rochas Moyas": Calderón

  • "Decidí venir porque, más allá de lo conveniente, lo que hay que hacer es lo correcto, ¡y lo correcto hoy es estar con Maru! Porque estás sufriendo una injusticia"
  • "Estar aquí es estar a lado de los ciudadanos, de la seguridad y la justicia, porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos debemos decir '¡Basta ya al poder autoritario!'"
  • "En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos. ¡Vamos a detenerlo antes de que sea tarde!"
  • "México necesita que dejemos de confundir 'Nación' con 'facción', 'justicia' con 'venganza y persecución', 'soberanía' por 'impunidad'"
  • "El enemigo en México no es la oposición, la crítica, una gobernadora valiente, el verdadero enemigo es el crimen organizado"
  • "Combatir al crimen es un deber moral de cualquier gobernante. O estás con los ciudadanos o con los delincuentes"
  • "Lo que México exige son más Marus Campos y menos Rochas Moyas"

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dft/bmc

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