Los expresidentes de México, Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) reaparecieron en un evento del PAN en Chihuahua para apoyar a la gobernadora chihuahuense, Maru Campos.

Esto, luego que fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo para declarar respecto a la presencia de cuatro elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) en dicha entidad, y que se dio a conocer, luego que dos murieron en un accidente tras desmantelar un narcolaboratorio.

Durante sus intervenciones, destacaron algunas frases, las cuales EL UNIVERSAL presenta a continuación:

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Morena es la nueva dictadura perfecta: Fox

" Democracia , libertad, derechos humanos, respeto a la ley, principios diariamente violados por Morena y el actual gobierno"

, libertad, derechos humanos, respeto a la ley, principios diariamente violados por y el actual gobierno" "El populismo está pasando a la historia por inútil. La democracia no es ciega"

"Sólo está derrotado aquel que deja de luchar"

"Hoy nuestra tarea es, completa y dedicada, a salvar el valor de la democracia, la justicia, la equidad"

"A golpe de yunque y martillo construiremos un nuevo México para heredarles a nuestros hijos y nuestra familia. No buscamos dominar, buscamos pertenecer. No será una promesa, será una realidad"

"¡Duro Mary!, ¡Duro Chihuahua!, ¡Viva México!"

"Estos tipejos llevan 90 cambios constitucionales sólo para volverse autocráticos, sólo para volverse la dictadura perfecta"

"Lo que México exige son más Marus Campos y menos Rochas Moyas": Calderón

"Decidí venir porque, más allá de lo conveniente, lo que hay que hacer es lo correcto, ¡y lo correcto hoy es estar con Maru! Porque estás sufriendo una injusticia"

"Estar aquí es estar a lado de los ciudadanos, de la seguridad y la justicia, porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos debemos decir '¡Basta ya al poder autoritario!'"

y la justicia, porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos debemos decir '¡Basta ya al poder autoritario!'" "En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos. ¡Vamos a detenerlo antes de que sea tarde!"

"México necesita que dejemos de confundir 'Nación' con 'facción', 'justicia' con 'venganza y persecución', ' soberanía ' por ' impunidad '"

' por ' '" "El enemigo en México no es la oposición, la crítica, una gobernadora valiente, el verdadero enemigo es el crimen organizado "

" "Combatir al crimen es un deber moral de cualquier gobernante. O estás con los ciudadanos o con los delincuentes"

"Lo que México exige son más Marus Campos y menos Rochas Moyas"

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