La comunidad digital potosina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Paola Márquez, creadora de contenido originaria del municipio de Huehuetlán de 30 años, quien fue localizada sin vida este sábado 30 de mayo en el inmueble donde habitaba en la capital de San Luis Potosi.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo ocurrió durante la mañana, cuando un familiar acudió a visitarla al departamento donde residía, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes.

Tras el reporte, al sitio se trasladaron cuerpos de emergencia, cuyos integrantes confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

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Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Paola Márquez había ganado presencia entre usuarios de redes sociales gracias a las publicaciones que compartía en plataformas como TikTok y Facebook, donde generaba contenido para sus seguidores.

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Autoridades no descartan un posible suicidio

Su fallecimiento provocó diversas reacciones entre personas que seguían su trabajo digital y entre habitantes de la región Huasteca, de donde era originaria.

Las primeras líneas de investigación contemplan la posibilidad de que se trate de un suicidio; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido información definitiva sobre las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las averiguaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso de la joven creadora de contenido.

Hasta ahora, la dependencia no ha dado a conocer mayores detalles sobre el caso mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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