Culiacán, Sin. - En una persecución a balazos en la que dos civiles fueron detenidos con armas automáticas, tres elementos de la Guardia Nacional resultaron con lesiones al producirse un choque en el que dos patrullas resultaron dañadas, por lo que les brindaron asistencia médica.

Los elementos federales fueron alertados sobre detonaciones de armas de fuego en el fraccionamiento Los Ángeles, donde presuntamente un grupo armado intentó privar de la libertad a una persona joven, la cual logró huir entre las calles, por lo que los delincuentes atacaron la casa de dicha persona.

Al desplazarse al lugar donde fue atacado un inmueble, los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se percataron de que personas armadas huían en un vehículo, por lo que iniciaron su persecución con intercambio de disparos por varias calles.

La persecución culminó en el fraccionamiento Albaterra, donde los elementos de la Guardia Nacional lograron bloquearlo y someterlo, luego de que se registró un choque entre dos patrullas. | Foto: Especial.

Lee también Comando ataca Hospital General de Escuinapa, Sinaloa; no se reportan heridos

La persecución culminó en el fraccionamiento Albaterra, donde los elementos de la Guardia Nacional lograron bloquearlo y someterlo, luego de que se registró un choque entre dos patrullas, donde resultaron con lesiones leves tres elementos federales.

En esa zona, los presuntos delincuentes que lograron salir del vehículo emprendieron la huida entre las calles, pero estos lograron ser ubicados y detenidos con armas de fuego, sin que se conozcan sus identidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr