Culiacán, Sin. La violencia continúa en la capital del estado con el asesinato a balazos de una persona del sexo masculino frente a Ciudad Universitaria y el ataque a una vivienda con un explosivo artesanal, cuyo impacto derribó el portón principal y le causó lesiones a una mujer que se encontraba en su interior.

Un reporte a las líneas de emergencia movilizó a los cuerpos de seguridad y del ejército, ante un acto vandálico contra un inmueble por la calzada Los Sabinos, en el fraccionamiento La Campiña, en donde desconocidos lanzaron un artefacto explosivo artesanal contra el portón, el cual fue derribado.

La explosión alcanzó a una mujer que se encontraba en el interior, cuya identidad no se dio a conocer, la cual resultó lesionada y entró en crisis, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron a un hospital para su atención.

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En un segundo hecho, el conductor de una camioneta de redilas que circulaba por la calzada de las Américas, al llegar al cruce de la avenida de las Américas, a un costado del Centro de Ciencias y frente a Ciudad Universitaria, fue atacado a balazos con armas automáticas, por lo que este falleció en el lugar del atentado.

Las autoridades de seguridad y del ejército localizaron junto a la camioneta una motocicleta abandonada, presuntamente por los atacantes, los cuales despojaron al conductor de su vehículo y huyeron de la zona rápidamente.

Pese a que en esa zona se tiene una vigilancia continua por personal de la Guardia Nacional y del ejército, por ser una zona escolar universitaria muy importante y se cuenta con un Jardín Botánico, donde cientos de personas acuden a ejercitarse por las mañanas y tardes, no se logró detener a los homicidas.

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