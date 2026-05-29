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Culiacán. - En sesión extraordinaria, con 32 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, los diputados locales aprobaron la minuta de decreto enviada por el Senado de la República para aplazar la elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación para el primer domingo de junio del 2028.
Durante la sesión en la LXV Legislatura local, se dio a conocer que en la minuta se establecen las reformas y las adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la fecha de la elección del poder judicial federal.
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En la lectura del documento, se esgrimió que el propósito de las reformas es aplazar la elección judicial hasta el año 2028 con el objetivo de fortalecer las instituciones, permitir que los ciudadanos tengan mayor participación y dar tiempo para la perfección, en el marco normativo.
Se mencionó que con las reformas, se dispone que las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del decreto, permanecerán en su cargo hasta el año 2028, concluyendo en la fecha en que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal respectiva.
Con el voto en contra de este decreto de los diputados miembros de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, los miembros de Morena y sus aliados alcanzaron los 32 votos a favor.
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