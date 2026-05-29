En redes sociales circulan diversas tendencias de skincare que prometen resultados asombrosos, ¿pero realmente son efectivas? A veces, por conseguir una piel radiante probamos todo tipo de productos o herramientas sin pensar en las consecuencias.

“La piel es un órgano indispensable para la vida. Si la lastimamos seriamente, no solo comprometemos nuestro aspecto, sino también nuestro bienestar. No por estar al alcance, debemos hacerle de todo”, indica la dermatóloga Helena Vidaurri de la Cruz.

Un estudio de la marca Clean Skin Club reveló que 81% de los consumidores de skincare se siente influido por las tendencias y recomendaciones de creadores de contenido, mientras que 71% descubre nuevos productos a través de plataformas digitales.

Las redes sociales se han convertido en una guía para seguir consejos de skincare. Foto: Magnific

¡Ojo con estas tendencias de skincare!

Entre las recomendaciones más frecuentes en redes sociales están los cepillos y dispositivos de aseo facial; sin embargo, “la piel no necesita que la friccionemos con nada. Cada vez que la tallamos, arrancamos capas superficiales que cumplen una función.

“Para limpiar la piel adecuadamente solo requerimos un dermolimpiador indicado para nuestras necesidades, así como usar las yemas de los dedos. De lo contrario, se corre el riesgo de desarrollar dermatitis por contacto alérgica o irritativa”, advierte la especialista.

Lo mismo sucede con las gua shas faciales, para las cuales se emplea una herramienta generalmente hecha con cuarzo rosa o jade. Si bien esta técnica de masaje promete mejorar la circulación sanguínea y eliminar toxinas, no hay pruebas clínicas que las respalden.

Masaje facial con la popular gua sha. Foto: Magnific

Tomar colágeno es otra de las últimas tendencias virales. “Esta proteína se encuentra en las articulaciones, el tejido profundo de la piel y los huesos. La manera en que casi todos la consumimos es a través de la gelatina.

“Lo que ingerimos, nuestro cuerpo lo utiliza donde hace falta, no hay manera de elegir a dónde se vaya. Si tenemos una dieta con mejor volumen y calidad de proteínas, nuestra piel va a lucir mejor porque se compone de estas moléculas”, señala Helena Vidaurri de la Cruz.

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¿Qué tendencias de skincare sí seguir?

Sobre los tónicos faciales se dice que son un paso innecesario en la rutina de cuidado. Sin embargo, forman parte de la fase de tratamiento cuando la piel lo requiere. Según la condición de ésta, el agente activo puede ir en un vehículo acuoso, lipídico o en gel.

¿Usas tónico facial? Foto: Magnific

Uno de los activos más populares en fechas recientes es el retinol, que tiene la capacidad de eliminar el aspecto apagado de la piel e incrementar la producción de colágeno. Para aprovechar bien sus beneficios, se debe utilizar la dosis adecuada.

“La cantidad requerida para toda la cara, salvo el contorno de ojos, es una gota del tamaño de un chícharo. No hay mayores beneficios si se aplican muchas gotitas; al contrario, se corre el riesgo de irritar la piel y padecer dermatitis por contacto”, dice la especialista.

Seguir las tendencias de skincare virales puede cobrar factura en la piel. Lo ideal es adoptar una rutina acorde con nuestras necesidades y prescrita por un profesional. Los cuidados requeridos por la piel son sencillos: asear, tratar, hidratar y fotoproteger.

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