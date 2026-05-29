El Toluca y los Tigres se enfrentarán en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf este sábado 29 de mayo sobre la cancha del estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos y los Felinos medirán fuerzas para tratar de conquistar el trofeo de la Concachampions y adjudicarse el primer boleto de la confederación para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Por tal motivo, el último duelo de la edición 2026 de la Concachampions será doblemente especial.

El equipo de Antonio Mohamed llega a este compromiso tras haberle pasado por encima a todos los clubes de la Major League Soccer (MLS) que enfrentó.

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En los octavos de final, venció al San Diego FC con un marcador global de 6-3; en los cuartos de final, le pasó por encima (7-2) a Los Angeles Galaxy; y en las semifinales goleó (5-2) a Los Angeles FC.

De esta manera, el conjunto escarlata llega bastante fortalecido para buscar el trofeo de la Concachampions.

Por su parte, los Tigres eliminaron al Cincinnati (5-4),al Seattle Sounders (3-3) y al Nashville SC (2-0).

El Toluca va por el tercer título de su historia; mientras que su rival va por el segundo.

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Cabe resaltar que Caliente.mx "reafirma su compromiso con el futbol de la región como patrocinador de Toluca y de la CONCACAF Champions Cup 2026, formando parte de la experiencia alrededor de la final con presencia especial durante el evento y una sorpresa preparada para los asistentes".

Además, para la disputa por el título se anticipa que será cerrada porque "los momios disponibles a través de Caliente.mx, donde Toluca aparece con una línea de -110 para conquistar el título, mientras que Tigres cuenta con momio de +285. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +260".

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Es importante aclarar que "los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información te sugerimos visitar el sitio y aplicación de Caliente.mx".