Antonio Mohamed quiere seguir creciendo su legado con el Toluca, club con el que suma cuatro títulos, entre ellos un bicampeonato de Liga MX. Ahora, el estratega argentino apunta a su primer trofeo internacional con un club mexicano.

Los Diablos Rojos enfrentan hoy a los Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup en el Nemesio Diez, por lo que quieren sacar gran provecho de su localía frente a los felinos en este crucial partido para ambas instituciones.

"El equipo conserva esa voracidad de victoria, sabemos que no será sencillo ante un rival difícil, pero tenemos la ventaja de jugar de local, por eso somos favoritos ante ellos. Va a ser una final muy cerrada en la que los detalles marcarán la diferencia", señaló el Turco.

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Todo está listo para la Final Épica ⚔️



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Mohamed tiene muy claro cómo encarar este juego, en el que señala "no vamos a traicionar nuestra idea", lo que significa que el club mexiquense será punzante a lo largo del partido pese al complicado rival que tienen enfrente.

"Va a ser un juego de mucho estudio porque cualquier error puede inclinar la balanza. Tigres es un equipo complicado, pero nuestro objetivo es terminar las jugadas y ser contundentes. Vamos a ir por el resultado", apuntaló el argentino.

La última vez que el Toluca alzó el título de la Concacaf fue en 2003. Aunque ya son 23 años de sequía en este torneo, el Turco no considera que haya presión por conquistar el campeonato.

"No manejamos presión, manejamos ilusión y sueños. La presión te paraliza y nosotros debemos disfrutar cada partido, pero estamos preparados para todo. Puede que no ganemos, es fútbol y puede pasar, pero queremos triunfar; es una gran ilusión", compartió el entrenador.

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En su etapa como técnico escarlata, el Turco ha conectado tremendamente con la afición y los títulos lo han convertido en uno de los más consentidos. Es por eso que él busca darle un campeonato más a la institución.

"Es reconfortante el cariño que me tiene la afición. Cuando llegué a este equipo, el objetivo era entrar en la historia y lo hicimos con los títulos de liga, ahora esperamos ganar mañana esta copa para ser recordado por siempre", finalizó.