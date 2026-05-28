En agosto del 2022, durante su primer torneo amistoso internacional, América Femenil se quedó sin hotel porque la organización de “The Women’s Cup” no imaginó que el equipo mexicano derrotaría al Tottenham en la primera ronda de la competición. Anécdota que Claudia Carrión, directora corporativa de la escuadra azulcrema, recordó después del histórico doblete que las Águilas conquistaron esta temporada en la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup.

Aquel conjunto que en el pasado tuvo “poca credibilidad” en el balompié internacional, ahora trabaja para convertirse en uno de los más grandes. No solo de México, sino del mundo.

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“Hoy tenemos un título internacional y eso nos abre las puertas para seguir creciendo allá afuera. […] Vamos hacia arriba. El futbol femenil es un barco que ya zarpó y nadie nos va a detener. Sin duda creemos que este es un proyecto que lo podemos llevar a ser de los mejores del mundo”, aseveró Carrión en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Junto a Claudia Carrión, la delantera Bruna Vilamala asistió a la exposición “Pasa el Balón” del Museo Interactivo de Economía (MIDE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde ambas celebraron el pase de las azulcremas a la FIFA Women’s Champions Cup de 2027 y el Mundial de Clubes Femenil de 2028.

“Estamos muy contentas. Liberadas por haber dejado atrás las finales perdidas, pero ya no queremos hablar más de ello. Queremos sentarnos en que hemos ganado y nos hemos quitado la ‘espinita’. […] Lo que hemos conseguido esta temporada va más allá de haber ganado dos trofeos”, sentenció Vilamala.

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El campeonato del América en la Concacaf W Champions Cup convirtió al equipo mexicano en el primero que conquista el torneo continental femenil. Una apertura internacional que abre espacio no solo para el crecimiento de las Águilas, sino para el balompié nacional.

“Necesitamos de todos para seguir haciendo de esto algo muy grande. Por eso es que los invitamos a los estadios y a las exposiciones para que consuman futbol femenil porque sabemos que esto será algo enorme”, concluyó Claudia Carrión.