Santos Laguna ha dado el primer paso en su reestructuración deportiva rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX, al anunciar de manera oficial la llegada de Renato Paiva, entrenador portugués que asume el reto de devolver al equipo a los primeros planos de la competencia.

A través de sus redes sociales, el conjunto lagunero hizo oficial la incorporación del estratega, quien ya conoce el futbol mexicano gracias a su paso por León, donde logró hacerse de un nombre y reconocimiento.

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“Quiero transmitirle a la afición el orgullo que siento por representar a un club que es más que un club; es un símbolo muy importante de La Laguna y de toda la Comarca Lagunera. Santos Laguna es una institución que, en pocos años, ha construido una historia llena de éxitos, y eso me ilusiona muchísimo como profesional”, señaló Paiva durante su presentación.

Pese al complicado momento que atraviesa el equipo, con resultados que lo han colocado en la parte baja de la clasificación y han generado inconformidad entre un sector de la afición, el entrenador se mostró convencido del proyecto.

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“Estoy consciente de que no es un momento fácil, pero precisamente por eso estamos aquí. Las conversaciones con la directiva fueron clave para tomar la decisión; encontré un proyecto serio, una visión clara de cambio y una estructura con mucha ambición. No vengo únicamente a cambiar resultados, sino a construir un proceso que permita generar resultados y recuperar una identidad futbolística clara”, concluyó.