Cada vez es más común ver a exjugadores de la Liga MX mantenerse activos tras su retiro, participando en distintos torneos tanto en México como en Estados Unidos. Uno de los más solicitados por su calidad es Marco Fabián, exfigura de Chivas, quien recientemente volvió a la acción en territorio estadounidense.

El exfutbolista, que disputó la Copa Confederaciones Rusia 2017 con la Selección Mexicana y tuvo un destacado paso por el futbol alemán, ahora forma parte del equipo Boca Dallas en The Soccer Tournament, una competencia que otorga un premio de un millón de dólares al campeón.

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Con el mexicano en la cancha, su equipo firmó un sólido triunfo de 4-0 ante Mint Hill FC en el arranque del certamen. Fabián no solo se hizo presente en el marcador, sino que también generó preocupación entre los aficionados tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

La acción ocurrió en un balón dividido, donde el también exjugador de Cruz Azul disputó el esférico, pero un rival levantó de más la pierna y lo impactó de lleno. Fabián cayó al césped y de inmediato fue atendido por el cuerpo médico.

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Tras abandonar el terreno de juego, y ante la alarma por la cantidad de sangre, el propio Marco Fabián ofreció una actualización sobre su estado de salud. A través de una fotografía, reveló que sufrió un corte a la altura de la oreja, el cual requirió cuatro puntadas.

“Gracias a todos por sus mensajes. Hoy comenzamos el día con gol, pero también con cuatro puntadas”, escribió el futbolista.