Una nueva foto del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha surgido en redes sociales. La imagen fue compartida el pasado 27 de mayo por el relacionista público Jorge Mejía Rivera, acompañada del mensaje:

"La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan".

Aunque no se aclara si es una foto reciente, en ella se aprecia a Mejía Rivera junto al exmandatario en el vestíbulo del Hotel Ixtapan Spas & Resort, Estado de México, entidad federativa que gobernó de 2005 a 2011 como aliado al Partido de la Revolución Institucional (PRI), antes de ser electo como presidente de la nación.

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Enrique Peña Nieto se toma foto con fan en Ixtapan de la Sal. Foto: @jorgemejiamx

¿Cómo es el Hotel Ixtapan Spas & Resort?

Ixtapan Spas & Resort es un hotel de 4 estrellas ubicado en Blvd. Arturo San Roman Pontente s/n, Barrio de San Gaspar, en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México. Su estética y lema están dirigidos a ofertar una experiencia de descanso y relajación absoluta.

De acuerdo con su página de internet, este complejo privado cuenta con 108 Junior Suites en un nuevo edificio y 48 habitaciones remodeladas, distribuidas en 12 Villas. También tiene 5 Condo Suites de 3 habitaciones cada una.

Habitaciones y suites. Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

Algunas de las instalaciones y amenidades son restaurantes exclusivos y bares, 3 áreas de juego temáticas para niñas y niños, un parque acuático para toda la familia, gimnasio completamente equipado, campo de golf, canchas de tenis, piscinas y jacuzzis.

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Áreas infantiles, restaurante y bar en el hotel. Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

El resort cuenta con 40 mil metros cuadrados de jardines y áreas verdes, entre los que destacan secciones para descansar, senderos para caminar entre la vegetación, estanques, pequeños arroyos y cascadas artificiales.

Áreas verdes en el Hotel Ixtapan. Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

Los servicios de spa se ofrecen en 3 áreas diferentes de manera individual o por paquetes. Cada espacio cuenta con una estética que incita a la relajación y renovación de energía, rodeadas de áreas verdes. Los masajes y tratamientos van de los 660 a los 1,070 pesos mexicanos, dependiendo del servicio. Asimismo, los paquetes van de los 2,200 a los 4,900 pesos e incluyen cosas como faciales, tratamientos para la piel y el pelo, manicure y pedicure, aromaterapia, entre otras.

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Servicio de spa en el hotel. Foto: Hotel Ixtapan Spas & Resort

El precio por habitación en ocupación sencilla o doble es de:

Villa Standard : 3 mil 195 pesos

: 3 mil 195 pesos Villa Superior : 3 mil 485 pesos

: 3 mil 485 pesos Junior Suite: 5 mil 350 pesos

Estas tarifas incluyen:

Hasta 2 menores gratis (de 2 a 12 años) compartiendo habitación.

1 entrada gratis al Parque Acuático por persona (solo una ocasión).

Impuestos

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