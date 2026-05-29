La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó la ratificación que hizo la calificadora japonesa Rating and Investment Information (R&I) de la nota soberana de largo plazo de México en moneda extranjera en BBB+ con perspectiva estable.

En un comunicado aseguró que dicha confirmación contribuye a preservar el acceso de nuestro país a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

Al mismo tiempo reiteró el compromiso del gobierno federal con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas para un crecimiento sostenido e incluyente.

Refirió que la calificadora tomó en cuenta el compromiso de las autoridades responsables con la consolidación fiscal.

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También con la reducción gradual del déficit, lo que contribuirá a mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible y en niveles manejables.

Estabilidad del sistema financiero respalda perfil crediticio de México

Según la dependencia federal, la agencia valuadora de riesgos, señaló que pese a un entorno internacional complejo, hay solidez en la posición externa y la estabilidad del sistema financiero, lo que continúa respaldando el perfil crediticio del país.

Mencionó que para 2026, la agencia prevé que el consumo privado continúe creciendo, apoyado por el incremento de los ingresos reales y el fortalecimiento de la red de protección social.

Hacienda señaló que H&I está anticipando una recuperación gradual de la inversión tras la desaceleración observada en años recientes.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Foto: Eduardo Morales. EL UNIVERSAL

En este contexto, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar impulsará proyectos de inversión pública, privada y mixta en 2026-2030, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva y fortalecer la infraestructura estratégica del país.

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Al retomar parte de la evaluación, la SHCP enfatizó que se consideró el hecho de que México cuenta con amplios amortiguadores financieros, entre los que destacan reservas internacionales por 256 mil millones de dólares y el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 24 mil millones de dólares, fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar episodios de volatilidad externa.

Igualmente por el bajo déficit en cuenta corriente y la fortaleza de la posición externa de México.

Hacienda destaca base de inversionistas de México

Enfatizó que la calificadora ponderó que el mercado local de deuda continúa respaldado por una amplia base de inversionistas institucionales nacionales, lo que favorece condiciones estables de financiamiento.

De igual manera que cerca de 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce la exposición frente a choques externos y episodios de volatilidad financiera internacional.

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Estableció que si bien en la calificación se reconoce que la incertidumbre asociada a la política comercial y al proceso de revisión del T-MEC ha incidido sobre la actividad económica, prevé la continuidad del marco de integración comercial en América del Norte, lo que seguirá respaldando la competitividad y el dinamismo exportador del país.

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