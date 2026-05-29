Policías de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres y cuatro mujeres, les aseguraron armas y cartuchos útiles a través de tres acciones distintas en las alcaldías Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, comunicó que una de las acciones fue llevada a cabo en la colonia Mimas de Cristo, en Álvaro Obregón, donde los policías asignados a la vigilancia de la zona observaron a varias personas que se colocan chalecos tácticos.

Los efectivos de la SSC se acercaron al lugar y tras una revisión les hallaron una subametralladora, un arma corta, una réplica de pistola y siete cartuchos útiles.

Por lo anterior se capturó a Andrés "N", Ramiro "N", Pedro "N" y Diana Zarahi "N".

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La segunda detención se logró en la colonia Norte, misma alcaldía, donde Bryan "N" fue aprehendido en posesión de más de 100 dosis de presunta droga, un arma de fuego corta, cartuchos, un celular y dinero en efectivo.

Mientras que la tercera acción ocurrió en la colonia Emilio Carranza, alcaldía Venustiano Carranza, donde los policías observaron a tres mujeres abordo de un auto color blanco, quienes manipulaban bolsas con aparente droga.

Los oficiales se acercaron y les hallaron aproximadamente 200 dosis de aparente droga y un arma de fuego.

Vázquez Camacho indicó que las tres detenidas serían integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro.

La SSC informó posteriormente que Evelyn Angélica "N", Amairani Yoselyne "N" y Miriam "N" presuntamente forman parte de la Unión Tepito.

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