[Publicidad]
Policías de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres y cuatro mujeres, les aseguraron armas y cartuchos útiles a través de tres acciones distintas en las alcaldías Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, comunicó que una de las acciones fue llevada a cabo en la colonia Mimas de Cristo, en Álvaro Obregón, donde los policías asignados a la vigilancia de la zona observaron a varias personas que se colocan chalecos tácticos.
Los efectivos de la SSC se acercaron al lugar y tras una revisión les hallaron una subametralladora, un arma corta, una réplica de pistola y siete cartuchos útiles.
Por lo anterior se capturó a Andrés "N", Ramiro "N", Pedro "N" y Diana Zarahi "N".
Lee también Semovi impulsa campaña de empatía y seguridad vial; buscan fortalecer cultura vial y difundir la Jerarquía de la Movilidad
La segunda detención se logró en la colonia Norte, misma alcaldía, donde Bryan "N" fue aprehendido en posesión de más de 100 dosis de presunta droga, un arma de fuego corta, cartuchos, un celular y dinero en efectivo.
Mientras que la tercera acción ocurrió en la colonia Emilio Carranza, alcaldía Venustiano Carranza, donde los policías observaron a tres mujeres abordo de un auto color blanco, quienes manipulaban bolsas con aparente droga.
Los oficiales se acercaron y les hallaron aproximadamente 200 dosis de aparente droga y un arma de fuego.
Vázquez Camacho indicó que las tres detenidas serían integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro.
La SSC informó posteriormente que Evelyn Angélica "N", Amairani Yoselyne "N" y Miriam "N" presuntamente forman parte de la Unión Tepito.
[Publicidad]
Más información
Mundo
Centro Kennedy violó la ley al poner nombre de Trump, determina juez; ordena pausar cierre del recinto cultural y artístico
Universal Deportes
Chino Huerta se ilusiona con meterse en la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial 2026
Universal Deportes
Turco Mohamed acepta el favoritismo de Toluca sobre Tigres, pero no se confía
Estados
Dictan primera sentencia condenatoria por lavado de dinero en BCS; decomisan una plaza comercial
Sección
Diablos Rojos retirarán el número 35 de Miguel Ojeda, leyenda escarlata
Sección
¿Donas Gratis en Krispy Kreme? Aquí está toda la información de sus promociones por el Día de la Dona
Sección
No son adorno: esta es la función secreta de los puntitos negros del parabrisas
Sección
Charlotte Lascurain responde a actores que se quejan por falta de trabajo en televisión