El Banco de México (Banxico) dará a conocer próximamente las guías de implementación para homogeneizar las aplicaciones móviles (app) de las instituciones de crédito para facilitar más transferencias y pagos móviles entre la población.

Así lo anunció la gobernadora del banco central mexicano, Victoria Rodríguez Ceja, durante una reunión con la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Las guías de implementación de nuevas experiencias de usuario en las aplicaciones móviles de la banca han sido discutidas y revisadas con todos los participantes del SPEI interesados y están próximas a publicarse”, adelantó.

De ahí que pidió a la banca su rápida puesta en marcha con el propósito de profundizar el alcance y uso de los pagos digitales entre la población mexicana.

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Buscan que transferencias se hagan igual en apps bancarias

“Sabemos del compromiso de la banca con la estrategia para la digitalización de los servicios financieros, mismo que seguramente se verá reflejado en una implementación expedita de estas guías de experiencia de usuario”, confió.

Rodríguez Ceja se refería al nuevo proyecto que preparó Banxico para que la experiencia de transferir dinero sea idéntica en todas las apps bancarias, facilitando el uso de datos sencillos como el número de celular o la tarjeta, sin importar la tecnología utilizada, ya sea DiMo o CoDi para hacer pagos hasta en el tianguis y al bolero como lo explicó en una entrevista con EL UNIVERSAL el director del Sistema de Pagos, Othón Moreno.

Ahora, ante banqueros en su reunión mensual, la gobernadora destacó que los esfuerzos en el desarrollo de soluciones de pago en tiempo real se complementan con la evolución en el mercado de pagos con tarjeta.

Al respecto, mencionó que la regulación en materia de interoperabilidad en la tramitación de operaciones de pago con tarjeta y el ajuste en los niveles de cuotas de intercambio, tienen por objetivo redefinir la estructura de incentivos en el sector para propiciar modelos de negocio consistentes con una mayor aceptación de pagos con tarjeta.

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Lo anterior, aseguró, deberá traducirse en mayores niveles de aceptación de pagos con tarjeta en comercios y por ende una mayor utilización del medio de pago, principalmente en segmentos de la población hoy no atendidos.

Ante la presencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, subrayó que todos los trabajos en el desarrollo de los distintos medios de pago digitales se verán complementadas con la habilitación de nuevos productos de captación.

Señaló que se contará con niveles transaccionales y requisitos de apertura acordes a las necesidades de los segmentos de la economía que se busca sean inmediatamente beneficiados por la estrategia de digitalización.

“Confiamos, en que la implementación y difusión de estos nuevos tipos de cuenta serán atendidas por la banca como un tema prioritario a fin de apuntalar todos los esfuerzos de profundización y adopción de los servicios bancarios”, dijo.

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Durante su discurso en la comida del Comité de Asociados de la ABM, la gobernadora central habló sobre los trabajos de Banxico en materia de los sistemas de pago.

Enfatizó que los esfuerzos se están centrando en ofrecer alternativas estandarizadas y simplificadas para la iniciación de transferencias electrónicas se ha identificado como el paso más importante para atender parte de las fricciones e ineficiencias que hoy se trasladan a la población al momento de recurrir a las transferencias como medio de pago.

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