Dos días antes de que México dispute el segundo de sus tres partidos de preparación para el debut en la Copa del Mundo, César ‘Chino’ Huerta se convirtió en el último futbolista en integrarse a la concentración del Tri con la ilusión de convencer a Javier Aguirre y ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial.

Para Huerta, que se sometió a dos cirugías tras sufrir una grave lesión de pubalgia a finales de 2025 y estuvo inactivo por cinco meses, el partido contra Australia es su última oportunidad de destacar ante los ojos del Vasco y confesó estar listo para el reto.

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“Me siento muy ilusionado, físicamente estoy muy bien y vengo a competir un lugar, ya veremos para qué alcanza”, declaró en el Rose Bowl antes del partido.

🗣️ “Vengo con mucha ilusión y ganas de competir por un lugar”



César ‘Chino’ Huerta comparte su emoción por ser convocado por el Tri y su deseo por entrar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026 pic.twitter.com/Nzro1i54Vz — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2026

A pesar de sumar solamente 544 minutos en 11 partidos, el ‘Chino’ reveló que durante su proceso de rehabilitación, tanto Javier Aguirre como el cuerpo médico del Tri estuvieron en constante contacto con él.

“Fue una etapa difícil, estuve todo el tiempo en comunicación con la gente de selección y por ahí tuve mucho el apoyo de mi familia, eso fue mi sostén pero al final todo pasa cuando tiene que pasar”, mencionó.

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El atacante del Anderlecht se mantiene en la lucha por uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

Nombres como el de Alexis Vega, Luis Chávez o el propio Jesús Gómez, toman fuerza como competidores en esa misma batalla por el llamado final.

El sueño de jugar un Mundial en casa y hacer historia, lo emociona a flor de piel.

“Se me enchina la piel y creo que así lo percibo en todos mis compañeros y en el cuerpo técnico en cada charla es algo que te transmiten y te dan mucha fuerza para poder ilusionarte”, agregó el ‘Chino’.