Toronto será el escenario del primer concierto oficial rumbo al Mundial de Futbol 2026 con la realización del espectáculo "Countdown Concert", que reunirá a artistas internacionales como Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, además de una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

El evento se llevará a cabo el próximo 10 de junio en el área destinada al FIFA Fan Festival de Toronto y formará parte de una celebración simultánea organizada en Canadá, México y Estados Unidos, países anfitriones de la próxima Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con los organizadores, el concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará conectado con presentaciones especiales que también se realizarán en Ciudad de México y Los Ángeles, como parte de la cuenta regresiva para el arranque del torneo.

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La FIFA confirmó que el espectáculo será transmitido en vivo a través de sus plataformas digitales y canales de televisión, incluyendo TikTok, que fungirá como socio exclusivo para la transmisión en redes sociales.

Toronto será una de las 16 sedes oficiales del Mundial 2026 y albergará seis encuentros del torneo. El primero de ellos se disputará el 12 de junio y marcará el debut de la selección de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, en lo que será el primer partido de una Copa Mundial masculina de la FIFA jugado en territorio canadiense.

La serie "Countdown Concert" forma parte de la estrategia de entretenimiento y música que la FIFA prepara para el torneo de 2026, una edición histórica que contará por primera vez con 48 selecciones y será organizada de manera conjunta por tres países de Norteamérica.

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