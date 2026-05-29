La cantautora londinense de 30 años Dua Lipa, compartió una lista con sus lugares favoritos en la Ciudad de México, en colaboración con el servicio de Google Maps y la plataforma digital Service95, un proyecto cultural lanzado por la artista.

Esta lista de 12 recomendaciones incluye restaurantes, recintos culturales, museos, bares y centros artísticos, ofreciendo una guía de viaje ideal para aquellos que aman turistear y salir a vivir nuevas experiencias con amigos.

La Dua Lipa's List: Must-See Mexico City también incluye reseñas escritas por la misma cantante, así como fotografías propias. Según lo explicado por la artista, esta idea busca compartir aquellos espacios en los que disfruta regresar.

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Dua Lipa y Google Maps presentan sus lugares imperdibles para comer en CDMX. Foto: Instagram Dua Lipa

¿Cómo es Em, restaurante mexicano?

Inaugurado en 2018, el restaurante de alta cocina Em, liderado por el chef veracruzano Lucho Martínez y poseedor de una Estrella Michelin, ofrece una fresca propuesta de cocina mexicana contemporánea con toques asiáticos y una reinterpretación del legado culinario mexicano.

El espacio, que fue bautizado como "Em" en honor a su hija Emilia, cuenta con un ambiente íntimo y cálido, con una decoración elegante y "romántica"; se caracteriza por llevar ingredientes tradicionales de la cocina veracruzana a un nuevo enfoque, añadiendo sabores y técnicas de Japón.

Em forma parte también de la lista Latin America's 50 Best Restaurants. Además de un menú a la carta que cambia dependiendo la temporada, el lugar ofrece un menú de degustación compuesto por nueve platillos, con un costo individual de 3 mil 800 pesos mexicanos.

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La cantante Dua Lipa calificó su estancia en el restaurante de Em como "la experiencia culinaria con vegetales más emocionante" que ha tenido. Foto: Michelin Guide

Los principales platillos que puedes encontrar aquí mezclan elementos gastronómicos de ambas culturas, como las croquetas de escamoles con emulsión de chiles serranos, sopes miniatura de huitlacoche, champiñones en espuma de papa o maíz tierno a la parrilla con salsa de café.

Así es Club San Luis, antro estilo cabaret

Por su parte, este emblemático y tradicional club de baile fundado hace más de 85 años por Manuel Salazar ofrece una experiencia que transporta a los clientes al pasado, con un ambiente retro al estilo cabaret que combina luces rojas y música en vivo, además de clases de salsa y cumbia.

El bar mantiene el concepto de ficheras, que hasta el día de hoy mantienen el ambiente dentro del salón; ofrece una amplia selección de bebidas, desde cócteles clásicos a cervezas locales. En el escenario de San Luis se han presentado diversas celebridades, como Lyn May, Tongolele y Juanpa Zurita.

La artista describió el ambiente del Club San Luis como un lugar donde se respira "esa energía tan particular de la Ciudad de México". Foto: Instagram @sanluisclubroma

“El Club San Luis es justo el lugar donde quiero terminar una noche en Ciudad de México. Es un club de verdad. La música es buena, el público se entrega y se respira esa energía tan característica de Ciudad de México que es difícil de describir; simplemente hay que sentirla”, escribió la artista.

El restaurante Em está ubicado en Tonalá 133 en Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y está abierto de lunes a sábado, de 18:00 a las 22:00 horas. Por su parte, Club San Luis está abierto de lunes a sábado, de 20:00 a 4:00 horas y está ubicado en Av. San Luis potosí 26, Roma Norte en CDMX.

Diversos usuarios en redes han recalcado la ubicación de estos lugares gastronómicos y culturales, pues se encuentra en la popular zona de la ciudad apodada de manera satírica como "El Pollo de la CDMX", donde se ubican las zonas más gentrificadas, turísticas y de mayo plusvalía en la ciudad.

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