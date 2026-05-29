Mérida, Yucatán.- Un aguacero de casi 3 horas dejó a la ciudad de Mérida literalmente bajo el agua y como consecuencia enfrentó este viernes un severo colapso vial y urbano a causa de la tormenta.

Asimismo, tormentas eléctricas acompañaron las fuertes lluvias que han azotado distintos sectores de la capital yucateca desde este mediodía, dejando inundaciones, encharcamientos de gran magnitud, cortes intermitentes de energía eléctrica y cientos de automovilistas varados en avenidas principales y calles del centro de la ciudad.

Las precipitaciones más intensas se han registrado en las zonas sur, poniente y oriente de Mérida, donde diversas vialidades permanecen prácticamente intransitables debido a la acumulación de agua.

Las precipitaciones más intensas se han registrado en las zonas sur, poniente y oriente de Mérida. Foto: Especial

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Entre las avenidas más afectadas se encuentran las que conectan hacia el primer cuadro de la ciudad, provocando un embotellamiento generalizado que ha paralizado la movilidad en plena tarde de viernes.

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades, al menos decenas de vehículos han quedado detenidos o averiados al intentar cruzar zonas inundadas, especialmente en pasos deprimidos, glorietas y cruces con severos encharcamientos.

Esta situación ha generado filas kilométricas de automóviles y retrasos de varias horas en distintos puntos de la capital.

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La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil mantienen monitoreo permanente ante las afectaciones derivadas de la tormenta y han recomendado a la población evitar salir si no es necesario, conducir con extrema precaución y no intentar atravesar calles inundadas.

En varios sectores de Mérida también se reportan apagones, variaciones de voltaje, fallas en semáforos y caída de ramas y árboles debido a las fuertes ráfagas de viento.

Durante esta semana, las lluvias y turbonadas han provocado múltiples reportes de emergencia relacionados con postes caídos, cables colgando y afectaciones en general.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles nuevas inundaciones y afectaciones urbanas.

vr