Metrópoli | 29-05-26 | 17:40 | Actualizada | 29-05-26 | 17:40 |

La alcaldesa de Iztapalapa, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, , anunciaron que construirán en conjunto un parque lineal sobre avenida Texcoco, para el beneficio de los habitantes de ambas demarcaciones.

Durante la , ambos funcionarios coincidieron en que el proyecto es muestra de su compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la seguridad, movilidad y ordenamiento del espacio público.

Aleida Alavez dijo que se busca la tranquilidad de la población de ambas demarcaciones en espacios públicos.

Ambas demarcaciones trabajan en materia de seguridad para construir un blindaje conjunto. Fotos: Especiales
Ambas demarcaciones trabajan en materia de seguridad para construir un blindaje conjunto. Fotos: Especiales

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“Queremos que todas y todos respetemos que el espacio público es de todos, que nos merecemos estar tranquilas y tranquilos. No se trata de que cuando hay una ocupación de la vía pública se corran riesgos. Eso es lo que vamos a operar de manera permanente”.

Además, dijo que el proyecto proviene del programa “Alcaldía en tu Barrio”, en el que funcionarios recorren la alcaldía para acercar los servicios, brindar atención a solicitudes de vecinos y tener una mayor comunicación con los habitantes.

Por su parte, Adolfo Cerqueda mencionó la agenda en común entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

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Compartimos problemáticas, compartimos movilidad, compartimos familias y también compartimos la responsabilidad de garantizar seguridad y bienestar a nuestras vecinas y vecinos”, dijo.

Ambas demarcaciones trabajan en materia de seguridad para construir un blindaje conjunto.

vr/cr

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