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El empresario joyero Jaime Arias García, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de mayo, fue localizado sin vida este viernes.
Sin dar detalles de lo ocurrido con el empresario, la Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo del cuerpo e indicó que ya se realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas de la muerte; de forma extraoficial trascendió que el cadáver fue encontrado en un punto entre los municipios de San Gabriel y Zapotlán El Grande.
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Los familiares de Arias García, de 73 años, reportaron su desaparición el pasado 26 de mayo y señalaron que lo vieron por última vez en el centro de San Gabriel; más tarde, el vehículo en que se desplazaba fue encontrado en Ciudad Guzmán con manchas de sangre.
Tras darse a conocer la desaparición, la Cámara de Joyeros de Jalisco se pronunció al respecto pidiendo a las autoridades actuar con diligencia para localizar a Arias García y lamentó la situación de inseguridad y vulnerabilidad que persiste en distintos puntos del estado.
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JACL/cr
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