Pachuca. - Alerta el director de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, (Seiinac), Javín Alan Álvarez Ríos, sobre la necesidad de que Hidalgo integre en sus procedimientos de investigación de delitos de alto impacto o crimen organizado la perspectiva de género para investigar asesinatos de mujeres ocurridos en este contexto.

De acuerdo con el activista, los crímenes de mujeres vinculados con narcomenudeo o robo de hidrocarburos pueden ser tratados como feminicidio; sin embargo, las carpetas de investigación se integran de manera distinta.

En estos casos, relacionados con delincuencia organizada o ataques armados, los asesinatos son canalizados a otras áreas, como la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto o Crimen Organizado.

Lee también Catean inmueble habilitado como pensión vehicular en Tapachula, Chiapas; aseguran más de 600 paquetes de droga y armas

De esta manera, indicó Álvarez Ríos, queda fuera la perspectiva de género y se presume que las mujeres fueron asesinadas en una ejecución, por lo que no se investiga como feminicidio.

Advirtió que desde el año 2000, y con mayor intensidad tras la pandemia de COVID-19, esta organización ya había alertado sobre el incremento del uso de armas de fuego en los crímenes contra mujeres. Esto quedó de manifiesto apenas la semana pasada con los asesinatos ocurridos en Actopan y Tezontepec de Aldama.

En estos dos casos, dijo, ambas mujeres fueron asesinadas con disparos de arma de fuego. En Actopan, fue la pareja de la víctima quien disparó contra la mujer durante una agresión a plena luz del día, en una transitada calle de ese lugar.

Lee también Aseguran mega centro de huachicol en el norte de Veracruz; detienen a 12 personas

Mientras que, en Tezontepec de Aldama, la víctima, una joven de 21 años, quien se encontraba al interior de un bar, recibió un disparo directo en la cabeza por quien también se presume era su pareja sentimental. En ambos casos, señaló, existen elementos que encuadran en el delito de feminicidio.

Indicó que este tipo de violencia es más visible en la zona metropolitana, ya que ocurre en espacios públicos, mientras que en comunidades rurales usualmente primero aparecen fichas de búsqueda por desaparición y después el hallazgo de las víctimas.

Aunado a ello, dijo, los casos se vuelven complejos debido a que se replican discursos que justifican los asesinatos e incluso la criminalización por parte de autoridades o instituciones.

dmrr